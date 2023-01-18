Золото строительства. Как украинские производители цемента адаптировались к работе в условиях войны

После войны Украина потребует строительных материалов для восстановления. Сейчас рынок цемента в Украине существенно сократился из-за сокращения строительства. Хотя у самой отрасли еще есть резервы для наращивания производства.

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Из - за полномасштабной войны рынок недвижимости в Украине упал почти в три раза , а количество завершенных строек уменьшилось в два раза . В городах, которые больше всего страдают от обстрелов, таких как Харьков, Днепр или Запорожье, рынок фактически отсутствует. Хотя на Западе Украины ситуация несколько лучше – там поддерживают строительную активность на 30-50% от уровня 2021 года.

Эта ситуация могла не отразиться на рынке строительных материалов, который по оценкам участников рынка сократился на 70%. Из-за низкого спроса многие производители могут сойти с дистанции и рискуют не вернуться в бизнес. Кроме этого, много стройматериалов и сырья для их производства до полномасштабного вторжения завозилось из России и Беларуси, поэтому рынок стройматериалов как в свое время и рынок горючего в Украине должен был переформатироваться.

Основой в строительстве является цемент, являющийся сырьем для производства бетона, сухих строительных смесей, тротуарной плитки и других стройматериалов. До полномасштабного вторжения в Украину работало девять цементных заводов. Один из них “Балцемент” на Харьковщине потерпел разрушения и остановлен. Остальные восемь хоть и продолжили работать испытывают проблемы с оборотными средствами и финансовыми резервами.

После войны Украину нужно будет отстраивать. Спрос на стройматериалы вырастет, а наличие цемента отечественного производства позволит нам сэкономить и обеспечит работой работающих в отрасли украинцев. Поэтому сохранить эту отрасль очень важно для уже послевоенной Украины.

С начала полномасштабной войны рынок стройматериалов сократился на 70%

Генеральный директор промышленно-строительной группы Ковальская Сергей Пилипенко говорит, что строительная отрасль сейчас одна из наиболее пострадавших сфер экономики Украины, а с начала полномасштабного российского вторжения рынок строительных материалов потерял 70% своего объема.

“Мы наблюдаем огромное количество приостановленных стройплощадок, а там, где работы ведутся, то преимущественно завершающая фаза или значительно замедленный темп. Но картина не однородна как по географии, так и по видам строительной продукции. Например, в городах, наиболее подверженных обстрелам, таким как Харьков, Днепр, Запорожье, рынок фактически отсутствует. Киев выглядит получше – 20-25% от довоенного уровня, а вот западные регионы "просели" гораздо меньше и поддерживают строительную активность в диапазоне 30-50%”, - говорит Пилипенко.

По его словам, ключевыми проблемами отрасли, прежде всего, является значительное снижение спроса на недвижимость и строительную продукцию. Также среди проблем он отмечает массовую миграцию и мобилизацию людей и потерю ценных кадров, рост себестоимости строительства на 30%, отсутствие доступных источников финансирования бизнеса и недостаточный объем государственных программ (они только зарождаются), которые поддержали бы рынок.

Каждый адаптируется по-своему, универсального рецепта не существует, но основное – поддерживать обороты, сохранить клиентов и ключевой персонал, постоянно искать новые возможности, быстро реагировать на изменения рынка. Нас ждет марафон, и дошедший до конца дистанции может рассчитывать на быстрое восстановление и экспоненциальный рост, а те, кто по разным причинам сойдут с дистанции, будут иметь мизерные шансы вернуть свои позиции”, - говорит гендиректор Ковальской.

Он отмечает, что из-за полномасштабной войны пострадала логистика производителей строительных материалов. Больше всего проблем возникло с поставкой импортного сырья, материалов, оборудования и запчастей. Иностранные компании, которые имели в Украине местные склады с началом войны, их закрыли или перенесли в Европу. Также были введены валютные ограничения на внешнеэкономическую деятельность контрактов, усложнилась непосредственно сама логистика. Это повлияло на продолжительность сроков поставок и их стоимость. Однако с местными материалами особых проблем или изменений в логистике не наблюдается, кроме дефицита на отдельные позиции металлопроката, производимого на захваченных и уничтоженных меткомбинатах в Мариуполе.

На производителей цемента и бетона повлияли и отключения электроэнергии, ставшие обыденностью после российских атак критической инфраструктуры. Но компаниям удалось адаптироваться и к этому.

По словам Пилипенко, ситуация каждого предприятия уникальна и очень многое зависит от вида производства и технологического процесса. В целом предприятия снабжают генераторами критические участки производства, вводят гибкие графики работы, а также постоянно общаются с поставщиками электроэнергии и клиентами для синхронизации поставок. В результате все это увеличивает себестоимость продукции.

“Строительство сейчас переживает самый сложный период за всю историю независимости Украины. Ни один кризис с 90-х, 2008 или 2014 годов не может сравниться с сегодняшним уровнем падения. При этом отрасль сохраняет огромный потенциал для восстановления, глобальные игроки и международные финансовые учреждения проявляют огромный интерес к нашему рынку, но при условии установления мира. Возможности всегда, нужно их искать или создавать самому”, - отмечает Пилипенко.

Год фактического простоя вымыл оборотные средства у предприятий

В ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" рассказали, что из 9 цементных заводов один находился в зоне проведения активных боевых действий и испытал разрушения. Речь идет о предприятии "Балцем", которое находится в Балаклее на Харьковщине и сейчас не работает.

Однако остальные 8 заводов производителей цемента продолжают работать и выпускать цемент, применяемый сейчас на строительных работах оборонного значения.

Остальные 8 заводов продолжают выпускать стратегически важную для страны строительную продукцию – цемент. Он, прежде всего, применяется на важных строительных работах оборонного значения.

“В 2021 году участниками Ассоциации “Укрцемент” было произведено рекордное за последние 9 лет количество цемента – более 11 млн тонн. Этот показатель являлся для нас ориентиром и при планировании производства на 2022 год. Начало прошлого года было удачным, и мы оптимистично надеялись превзойти показатели 2021 года. Динамика производства цемента в первые два месяца 2022 г. подтверждала реалистичность достижения запланированного. Но война "обнулила" все оптимистические прогнозы и надежды. В 2022 году внутреннее потребление цемента составляло всего 30-35% с 2021 года. Соответственно, на этом уровне остановилось и его производство. Экспорт цемента в 2022 г. в страны ЕС несколько улучшил общую ситуацию, но суммарно производство для обеспечения потребностей внутреннего потребления и экспорт не превысили 50% 2021”, - рассказывают в ассоциации.

Кроме этого, по производителям цемента ударили и отключение электроэнергии. Энергетический кризис заставляет компании останавливать не только печи для обжига клинкера, но и мельницы для помола цемента.

Это ставит под угрозу наличие и доступность на отечественном рынке качественного заводского цемента собственного производства. Нам необходим цемент для восстановления страны, восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья. Поэтому очень важно, чтобы такие предприятия, как цементные заводы, были включены в перечень "самых необходимых" при распределении энергетических лимитов", - рассказывают в "Укрцементе".

В ассоциации отмечают, что год фактического простоя отрасли вымыл не только оборотные средства, но и все возможные финансовые резервы предприятий. А средства потребуются для восстановления производства в полном объеме, а также модернизации и ремонта поврежденного или разрушенного оборудования.

Поэтому обеспечение со стороны государства льготного кредитования для восстановления и расширения производства будет крайне важным и необходимым. Сейчас восемь цементных заводов, которым удалось избежать разрушений, готовы возобновить производство в полном объеме. Так, способность производителей цемента к концу 2021 года составила около 13 млн тонн. Согласно сдержанным прогнозам, с умеренными инвестиционными средствами отрасль дополнительно может увеличить производство на 1,2-1,5 млн тонн”, - говорят в “Укрцементе”.

Из-за боевых действий пострадали 20% производителей стройматериалов

Руководитель направления "Строительные материалы" сети магазинов "Эпицентр" Сергей Будников рассказывает, что из-за военных действий пострадали не менее 20% предприятий, производивших строительные материалы. Прежде всего, это касается восточных и южных регионов Украины, а также заводов Киевщины и Черкасщины.

Кроме этого, рынок был вынужден переформатироваться после значительной потери импорта сырья. По некоторым категориям сырье на 90% завозили из России и Белоруссии, и сейчас фактически с нуля необходимо отстраивать цепочки поставок сырья и других составляющих.

Также из-за перебоев со снабжением электроэнергии, многие предприятия не имеют возможности работать, поскольку имеют непрерывный цикл производства.

Будников отмечает, что в январе-сентябре 2022 года общая площадь жилых зданий, на строительство которых получено разрешение, составила 5,2 млн. кв. м, что на 52% меньше чем за аналогичный период 2021 года. Рынок производства и продажи цемента в 2022 году понес огромные потери. Например, продажа цемента в 2021 году составила 10,5 млн тонн, а в 2022 продажа упала на 57% до 4,6 млн тонн.

Цемент это "золото строительства". Практически с него начинаются полностью все процессы связанные с созданием в целых отраслях. При производстве бетона, сухих строительных смесей, тротуарной плитки, формованных бетонных изделий и других строительных материалов используется цемент. Падение продаж цемента в 2022 году по сравнению с 2021 годом отражает общую ситуацию на рынке строительных материалов. Я прогнозирую, что при оптимистическом сценарии в 2023 году по сравнению с 2022 продажи цемента увеличатся на 25%”, - рассказывает Будников.