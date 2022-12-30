Количество завершенных строек уменьшилось в 2 раза: итоги сложнейшего года на рынке недвижимости

Количество сделок с недвижимостью за год сократилось втрое, а количество завершенных строек уменьшилось в 2 раза. Всего застройщики в 2022 году начали строительство 68 000 новых квартир.

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Об этом говорится в исследовании портала недвижимости "ЛУН".

По данным аналитиков, за 2021 год в Украине было введено в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров жилья, что было абсолютным рекордом за время независимости.

За три квартала 2022 года застройщики начали строить 68 000 новых квартир, что примерно вдвое меньше, чем в прошлом. Девелоперы завершают начатые стройки и менее активно начинают новые, что может привести к дефициту новых метров уже в ближайшие годы.

Согласно оценкам ЛУН, к началу вторжения в Украине насчитывалось более 200 000 активных инвесторов в новостройки — тех, кто приобрел квартиру, но еще не получил ключи. Интерес к теме приобретения недвижимости также в среднем сократился в 2 раза в регионах, где не ведутся активные боевые действия. В Киеве этот показатель составляет 45% от февральского, во Львове – 54%, в Одессе – 43%, в Ужгороде – 68%, в Днепре – 57%.

Уровень продаж ощутимо ниже проявленного интереса, что характерно для формирования отложенного спроса. Согласно данным Минюста, нотариусы провели 114 тысяч сделок по недвижимости за 3 квартала 2022 года, что в три раза меньше аналогичного периода в 2021 году.

При инвестиции в строительство средняя стоимость самых дешевых 1-комнатных квартир в новостройках от застройщика выросла в гривне во всех регионах страны: Киев – 2,33 млн (+66%), Львов – 2,07 млн (+57%), Одесса – 1 ,54 млн (+70%). Поднятие цен застройщики аргументируют удорожанием себестоимости строительства, дефицитом строительных материалов и рабочей силы.

Несмотря на снижение спроса, самым дорогим жильем от застройщиков традиционно остается столица, где в премиум классе застройщики просят уже 132 800 грн за квадратный метр нового жилья, что на 69% больше февральских цен. Комфорт класс – неизменно фаворит по интересу для инвестиций почти во всех областях Украины.

Так, в Киеве квадратный метр от застройщиков в этом классе будет стоить в среднем 37 000 грн (+37% за год), во Львове дороже – 38 300 (+60%), в Ужгороде – 34 200 (+57%), в Ивано-Франковске - 22 200 (+63%), в Одессе - 35 900 (+56%), в Днепре - 33 100 (+44%), а в Полтаве - 30 000 грн за метр (+37% за год) .

По данным ЛУН, в целом количество введенных в эксплуатацию квартир в 2022 году по регионам составляет:

13 200 квартир — Киев

7200 - Киевская область

3800 - Львов

2300 - Одесса

1600 - Ивано-Франковск

790 — Тернополь

880 - Луцк

940 - Хмельницкий

570 - Черновцы

840 - Днепр

770 - Винница

590 — Ровно

490 - Житомир

430 - Чернигов

370 - Ужгород

200 - Запорожье

190 — Черкассы

170 - Полтава

40 - Николаев

Что ожидать на рынке недвижимости в 2023 году?

"В результате войны и потери в экономике жилье стало менее доступным, а потребность в нем — значительно острее. Можно уже утверждать, что более миллиона семей в Украине нуждаются в новом жилье. Удовлетворить этот спрос только уже построенными квартирами невозможно — такого количества квартир нет в продаже — поэтому Украину ждет этап Большого жилищного строительства. Государство это понимает и имеет в планах расширения масштабов льготной ипотеки, но этого все еще будет недостаточно для покрытия потребностей ВПЛ, поэтому ожидаем дальнейшие шаги со стороны власти", - отмечает Денис Судилковский, маркетинг-директор ЛУН .

По его словам, для частного сектора одним из главных препятствий в приобретении жилья сегодня есть неуверенность в собственном будущем. Согласно социологическим исследованиям, только 25% украинцев стабильно чувствуют себя в безопасности. 81% получают заработную плату, но только 33% уверены в ней в будущем. Динамика обновления рынка недвижимости, как и самой экономики страны, сегодня напрямую зависит от успехов ВСУ.

"Для привлечения иностранных инвестиций в программы восстановления, в частности жилья, государству нужно найти решение еще для ряда задач, одна из которых — отсутствие механизмов страхования военных рисков. Переговоры с международными партнерами по этому вопросу продолжаются еще с лета, и можно ожидать внедрения пилотных проектов в 2023", - подчеркнул Судилковский .

Отметим, за период с 24 февраля по 12 декабря физические лица в Украине продали 52 тысячи 605 различных объектов недвижимости, что в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда их было продано 242 тысячи 893.