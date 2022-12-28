Продаж українцями нерухомості за період з початку війни впав у 4,6 рази

За період з 24 лютого до 12 грудня фізичні особи в Україні продали 52 тисячі 605 різноманітних об'єктів нерухомості, що у в 4,6 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли їх було продано 242 тисячі 893.

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Про це йдеться у повідомленні Фонду державного майна, який, зокрема, є регулятором ринку оціночної діяльності в Україні і веде єдину базу звітів про оцінку, на підставі яких в подальшому продавці нерухомості сплачують податки.

"Ми рецензуємо ці звіти, щоб не допустити заниження вартості активів і, як наслідок, зменшення податків. В 2022 році завдяки такому моніторингу Фонду держмайна вдалося не допустити скорочення надходжень до бюджету на приблизно 1,5 мільярда гривень", – зазначила заступник голови ФДМ Юлія Бєлова.

За даними фонду, за час з початку повномасштабної війни до 12 грудня покупці придбали в Україні 47 тисячі 23 квартири і житлових будинки. Падіння цього показника, що є основною складовою продажів нерухомості, також склало 4,6 рази: за аналогічний період 2021 року було продано 216 тисячі 994 квартири й будинки.

Приблизно аналогічнл впали за цей період і продажі промислової нерухомості і гаражів – в 4,3 рази до 4622 об'єктів, торговельної нерухомості – в 5,2 рази до 502 об’єктів і адміністративної нерухомості – в 7,9 раз до 458 об'єктів.

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