Продажи украинцами недвижимости за период с начала войны упали в 4,6 раза

За период с 24 февраля по 12 декабря физические лица в Украине продали 52 тысячи 605 различных объектов недвижимости, что в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда их было продано 242 тысячи 893.

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Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества, который является регулятором рынка оценочной деятельности в Украине и ведет единую базу отчетов об оценке, на основании которых в дальнейшем продавцы недвижимости платят налоги.

"Мы рецензируем эти отчеты, чтобы не допустить занижения стоимости активов и, как следствие, уменьшения налогов. В 2022 году благодаря такому мониторингу Фонда госимущества удалось не допустить сокращения поступлений в бюджет на 1,5 миллиарда гривен", – отметила замглавы ФГИ Юлия Белова.

По данным фонда, за время с начала полномасштабной войны до 12 декабря покупатели приобрели в Украине 47 тысяч 23 квартиры и жилых дома. Падение этого показателя, являющегося основной составляющей продаж недвижимости, также составило 4,6 раза: за аналогичный период 2021 года было продано 216 тысяч 994 квартиры и дома.

Примерно аналогично упали за этот период и продажи промышленной недвижимости и гаражей – в 4,3 раза до 4622 объектов, торговой недвижимости – в 5,2 раза до 502 объектов и административной недвижимости – в 7,9 раз до 458 объектов.

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