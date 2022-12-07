Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Недвижимость
Дата публикации

По всей Украине падают цены на аренду жилья

По всей Украине падают цены на аренду жилья

Риелторы фиксируют существенный спад стоимости аренды недвижимости почти по всей Украине. Наибольшее падение цен – в Киевской области. В ноябре в среднем по Украине жилье можно было арендовать за 7515 грн, что почти на 50% уступает октябрьскому показателю.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщили аналитики украинского маркетплейса DOM.RIA.

Фото 2 — По всей Украине падают цены на аренду жилья

Например: в среднем месяц аренды 1-комнатной квартиры в Киеве стоит 19 772 грн, что на 16,7% меньше октябрьской цены.

Фото 3 — По всей Украине падают цены на аренду жилья

По состоянию на конец ноября самое дешевое жилье можно было арендовать в Черниговской области – 2411 грн, что на 33,8% меньше чем в октябре.

На 7,1% снизилась стоимость аренды жилья в Закарпатской области. В регионе средняя цена аренды 1-комнатной квартиры – 17995 грн.

Общий обзор рынка недвижимости в Украине показал, что отделы продаж новостроек работают, жилье продолжает переход к этапу ввода в эксплуатацию. В течение осени в Украине введено в эксплуатацию 96 новостроек, в том числе в Киеве – 14. Средняя цена за м² на конец ноября в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 46 425 грн. По сравнению с октябрем произошел рост цены на 2,57%. Самая низкая средняя цена за м² в 1-комнатной квартире в Сумской области – 17 739 грн.

На вторичном рынке фиксируется рост количества предложений, сопровождающийся определенным увеличением цены.

Как сообщалось ранее, рынок аренды жилья в Украине стремительно отреагировал на вражеские обстрелы, еще 10 октября повредившие ориентировочно 30% энергетической инфраструктуры.

Перед заключением соглашения об аренде жилья украинцы стали более тщательно выбирать локацию, чтобы здание было подальше от объектов энергетической, газовой и водной инфраструктуры.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан