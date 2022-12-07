По всей Украине падают цены на аренду жилья

Риелторы фиксируют существенный спад стоимости аренды недвижимости почти по всей Украине. Наибольшее падение цен – в Киевской области. В ноябре в среднем по Украине жилье можно было арендовать за 7515 грн, что почти на 50% уступает октябрьскому показателю.

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Об этом сообщили аналитики украинского маркетплейса DOM.RIA.

Например: в среднем месяц аренды 1-комнатной квартиры в Киеве стоит 19 772 грн, что на 16,7% меньше октябрьской цены.

По состоянию на конец ноября самое дешевое жилье можно было арендовать в Черниговской области – 2411 грн, что на 33,8% меньше чем в октябре.

На 7,1% снизилась стоимость аренды жилья в Закарпатской области. В регионе средняя цена аренды 1-комнатной квартиры – 17995 грн.

Общий обзор рынка недвижимости в Украине показал, что отделы продаж новостроек работают, жилье продолжает переход к этапу ввода в эксплуатацию. В течение осени в Украине введено в эксплуатацию 96 новостроек, в том числе в Киеве – 14. Средняя цена за м² на конец ноября в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 46 425 грн. По сравнению с октябрем произошел рост цены на 2,57%. Самая низкая средняя цена за м² в 1-комнатной квартире в Сумской области – 17 739 грн.

На вторичном рынке фиксируется рост количества предложений, сопровождающийся определенным увеличением цены.

Как сообщалось ранее, рынок аренды жилья в Украине стремительно отреагировал на вражеские обстрелы, еще 10 октября повредившие ориентировочно 30% энергетической инфраструктуры .

Перед заключением соглашения об аренде жилья украинцы стали более тщательно выбирать локацию, чтобы здание было подальше от объектов энергетической, газовой и водной инфраструктуры.

Источник фото: ua.depositphotos.com