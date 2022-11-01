Арендаторы и покупатели боятся прилетов. Как вражеские обстрелы повлияли на рынок недвижимости в Украине

Рынок аренды жилья в Украине стремительно отреагировал на вражеские обстрелы, еще 10 октября повредившие ориентировочно 30% энергетической инфраструктуры . Заинтересованность граждан в аренде ввиду этого резко упала. К примеру, по данным ЛУН, спрос на аренду через несколько дней после 10 октября сократился на 25%.

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Директор агентства недвижимости "КиевДимСервис" Андрей Романов предполагает, что эти цифры несколько завышены, поскольку все зависит от способа подсчета, но признает, что с усилением обстрелов, не говоря уже об обстрелах 31 октября, настроения потребителей на рынке меняются.

Новые тенденции на рынке аренды жилья

Перед заключением соглашения об аренде жилья украинцы стали более тщательно выбирать локацию, чтобы здание было подальше от объектов энергетической, газовой и водной инфраструктуры. Как следствие, спрос на жилье в таких местах ощутимо сократился.

Регулярные отключения света и воды заставили граждан задуматься над целесообразностью съема жилья вообще. Если есть возможность с арендой подождать, то нет смысла снимать жилье, в котором будут регулярные перебои с поставкой коммунальных услуг.

К примеру, около 94% домов в Киеве и 43% в области имеют центральное отопление, что в случае повреждения инфраструктуры вероятно оставит жильцов без тепла.

"Ориентировочно 3-9 октября у нас был пик продаж, покупки, аренды жилья и консультаций по этому поводу с начала войны. Когда произошли прилеты, спрос действительно упал, количество заявок сократилось. Цены на аренду выросли по сравнению с началом войны, когда рынок "провалился" на 30-40%", – говорит Романов.

Отметим, что в гривне стоимость аренды возобновилась до довоенного уровня, но в долларовом эквиваленте упала: курс доллара вырос с начала войны с 27,7 грн/$ до 40,5 грн/$. Да и предложение на рынке аренды жилья невелико.

"Квартиры, которые находятся рядом с инфраструктурой, где есть риск ударов вражескими ракетами или дронами, очевидно, стали менее популярными. Например, на Троещине (спальный р-н Киева, - ред.) рынок аренды расцветает. А в Дарницком районе сделки заключаются еще быстрее", – добавляет он.

Так, в Дарницком районе есть Дарницкая ТЭЦ. Но она расположена вдали от жилых кварталов, поэтому те, кто хочет снять жилье, этот фактор не учитывают.

"Я замечаю в Киеве очень много внутренне перемещенных лиц, которые приходят за консультацией. Чрезвычайно многие граждане приехали из Харькова и Запорожья, которые уже заняли свою нишу на столичном рынке аренды. Следовательно, благодаря им также предложение по аренде упало", – добавляет Романов.

Если же говорить о ценах, то, по данным ЛУН, медианная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве в октябре составляла 10 тыс. грн в месяц, что на 1 тыс. грн меньше, чем в прошлом году.

В то же время во Львове – 13 тыс. грн, что почти в 2 раза дороже, чем год назад. В Одессе – 4,5 тыс. грн, что на 2 тыс. грн дешевле по сравнению с осенью 2021 года. По всей видимости, география и связанная с ней безопасность сказываются на ценовой политике.

Покупка нового жилья. Похожие тенденции

По мнению аналитика компании SV Development Сергея Костецкого, факторы, влияющие на рынок аренды жилья, так же сказываются и на сделках купли-продажи недвижимости.

"Раньше об этом никто не спрашивал, но действительно: сейчас чуть ли не определяющим при покупке жилья является его расположение рядом с такими объектами. В первую очередь - энергетическими. Сейчас никто не будет покупать квартиры возле какой-то ТЭС, ТЭЦ, заводов и т.д.", - убежден эксперт .

Именно через расположение рядом с такими объектами продавцы предлагают ощутимые скидки, что соблазняет покупателей приобрести жилье, идя на риск. Тем не менее, несмотря на обстрелы, цены на квартиры по сравнению с февралем в октябре выросли почти во всех областях.

"Квартиры покупают на долгий срок. Явно длиннее, чем будет продолжаться эта война. Но людей это не останавливает. Да, боятся не только прямых попаданий в дома, но и падения осколков сбитых беспилотников и ракет. Впрочем, если ситуация у покупателя ужасающая, а предложение очень выгодна, клиент дает согласие", – говорит он.

По данным ЛУН, при пересчете по наличному курсу доллара 40,5 грн/$ квадратный метр в новостройке в Киеве стоит $1,19 тыс., что всего на 2% меньше февральской цены. Во Львове стоимость квадратного метра составляет $1,15 тыс., что на 20% больше довоенного уровня.

В то же время в Одессе, где в течение этого месяца участились атаки дронов-камикадзе, в среднем просят $970 за "квадрат", и это рост на +4%.

"Наибольший рост по отношению к февралю в процентах демонстрирует Закарпатье, где в Ужгороде инвестиции в новое жилье в среднем составят 990$ за метр, что на 22% больше цен февраля", - говорится в сообщении ЛУН.

Там напоминают, что в октябре в тестовом режиме заработала льготная государственная ипотека "Е Оселя", предлагающая кредиты на покупку жилья под 3% годовых на 20 лет. 20 октября был выдан первый кредит, его получила работница Нацполиции, которая первой собрала необходимые документы на приобретение 1-комнатной квартиры в новостройке в Чернигове.

Вторичный рынок

Что касается вторичного рынка, то уже сейчас можно констатировать, что помимо требований к безопасности и удаленности от объектов энергетической инфраструктуры, у арендаторов и покупателей формируются требования к утеплению и энергоэффективности будущего жилья.

Это подтверждает маркетинг директор ЛУН Денис Судилковский: "По сравнению с холодными "сталинками" и "панельками", утепленные новостройки, построенные по современным нормам, выглядят более конкурентоспособными. Это может стать одной из причин повышения спроса на них в областях, где РФ будет продолжать свои террористические действия".

Что же касается цен, то медианная цена, указанная в сделках по продаже однокомнатных квартир в октябре в Киеве, составляла $56,5 тыс. Так же и во Львове и Одессе, где охотнее покупали более дорогие квартиры, цены были выше сентябрьских и составляли $54 тыс. и $51 тыс. соответственно.