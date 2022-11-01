Орендарі і покупці бояться прильотів. Як ворожі обстріли вплинули на ринок нерухомості в Україні

Ринок оренди житла в Україні стрімко відреагував на ворожі обстріли, що ще 10 жовтня пошкодили орієнтовно 30% енергетичної інфраструктури . Зацікавленість громадян у оренді з огляду на це різко впала. Наприклад, за даними ЛУН, попит на аренду за кілька днів після 10 жовтня скоротився на 25%.

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Директор агентства нерухомості "КиївДімСервіс" Андрій Романов припускає, що ці цифри дещо завищені, оскільки все залежить від способу підрахунку, але визнає що з посиленням обстрілів, не кажучи вже про обстріли 31 жовтня, настрої споживачів на ринку змінюються.

Нові тенденції на ринку оренди житла

Перед укладанням угоди про оренду житла українці стали більш прискіпливо обирати локацію, аби будинок був якнайдалі від об’єктів енергетичної, газової та водної інфраструктури. Як наслідок, попит на помешкання у таких місцях відчутно скоротився.

Регулярні відключення світла і води змусили громадян задуматись над доцільністю винаймання житла взагалі. Якщо є можливість з орендою почекати, то немає жодного сенсу винаймати житло, у якому будуть регулярні перебої з постачанням комунальних послуг.

Наприклад, близько 94% будинків в Києві та 43% в області мають центральне опалення, що в разі пошкодження інфраструктури ймовірно залишить мешканців без тепла.

"Орієнтовно 3-9 жовтня у нас був пік продажу, купівлі, оренди житла і консультацій з цього приводу з початку війни. Коли відбулися прильоти, попит справді впав, кількість заявок скоротилась. Ціни на оренду виросли у порівнянні з початком війни, коли ринок "провалився" на 30-40%", – каже Романов.

Зазначимо, що у гривні вартість оренди відновилась до довоєнного рівня, але у доларовому еквіваленті - впала: курс долару виріс з початку війни з 27,7 грн/$ до 40,5 грн/$. Та й пропозиція на ринку оренди житла невелика.

"Квартири, які перебувають поряд із інфраструктурою, де є ризик ударів ворожими ракетами чи дронами, очевидно, стали менш популярними. Наприклад, на Троєщині (спальний р-н Києва, - ред.) ринок оренди розцвітає. А у Дарницькому районі угоди укладаються ще швидше.", – додає він.

Так, у Дарницькому районі є Дарницька ТЕЦ. Але вона розташована далеко від житлових кварталів, тому ті, хто хоче винайняти житло, цей фактор не враховують.

"Я помічаю у Києві дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які приходять по консультації. Надзвичайно багато громадян приїхало з Харкова і Запоріжжя, які вже зайняли свою нішу на столичному ринку оренди. Відтак, завдяки їм також пропозиція по оренді впала", – додає Романов.

Якщо ж говорити про ціни, то за даними ЛУН медіанна ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві у жовтні становила 10 тис. грн на місяць, що на 1 тис. грн менше, ніж минулого року.

У той же час у Львові – 13 тис. грн, що майже у 2 рази дорожче, ніж рік тому. В Одесі – 4,5 тис. грн, що на 2 тис. грн дешевше в порівнянні з осінню 2021-го. Як видно, географія і пов’язана з нею безпека позначаються на ціновій політиці.

Купівля нового житла. Схожі тенденції

На думку аналітика компанії SV Development Сергія Костецького, фактори, що впливають на ринку оренди житла так само позначаються й на угодах купівлі-продажу нерухомості.

"Раніше про це ніхто не запитував, але справді: наразі мало не визначальним при купівлі житла є його розташування поряд з такими об’єктами. Насамперед – енергетичними. Зараз ніхто не куплятиме квартири біля якоїсь ТЕС, ТЕЦ, заводів тощо", – переконаний експерт.

Саме через розташування поряд з такими об’єктами продавці пропонують відчутні знижки, що спокушає покупців придбати житло, йдучи на ризик. Проте, незважаючи на обстріли, ціни на квартири в порівнянні з лютим у жовтні зросли майже в усіх областях.

"Квартири купують на довгий строк. Явно довший, ніж продовжуватиметься ця війна. Але людей це не зупиняє. Так, бояться не тільки прямих попадань у будинки, а й падіння осколків збитих безпілотників і ракет. Втім, якщо ситуація у покупця жахлива, а пропозиція дуже вигідна, клієнт дає згоду", – каже він.

За даними ЛУН, при перерахунку за готівковим курсом долара 40,5 грн/$ квадратний метр в новобудові в Києві коштує $1,19 тис., що лише на 2% менше за лютневу ціну. У Львові вартість квадратного метра становить $1,15 тис., що на 20% більше довоєнного рівня.

У той же час в Одесі, де протягом цього місяця почастішали атаки дронів-камікадзе, в середньому просять $970 за "квадрат", і це ріст на +4%.

"Найбільший ріст відносно лютого у відсотках демонструє Закарпаття, де в Ужгороді інвестиції у нове житло в середньому становитимуть 990$ за метр, що аж на 22% більше за ціни лютого", – йдеться у повідомленні ЛУН.

Там нагадують, що в жовтні у тестовому режимі запрацювала пільгова державна іпотека "Є Оселя", яка пропонує кредити на покупку житла під 3% річних на 20 років. 20 жовтня був виданий перший кредит, його отримала працівниця Нацполіції, яка першою зібрала необхідні документи на придбання 1-кімнатної квартири в новобудові у Чернігові.

Вторинний ринок

Стосовно вторинного ринку вже зараз можна констатувати, що крім вимог до безпеки та віддаленості від об’єктів енергетичної інфраструктури, в орендарів та покупців формуються вимоги до утеплення та енергоефективності майбутнього житла.

Це підтверджує маркетинг директор ЛУН Денис Суділковський: "У порівнянні з холодними "сталінками" та "панельками", утеплені новобудови, зведені за сучасними нормами, виглядають більш конкурентоспроможними. Це може стати однією з причин підвищення попиту на них в областях, де РФ продовжуватиме свої терористичні дії".

Що ж стосується цін, то медіанна ціна, вказана в угодах з продажу однокімнатних квартир у жовтні в Києві, становила $56,5 тис. Так само й у Львові та Одесі де охочіше купували дорожчі квартири, ціни були вищі за вересневі й становили $54 тис. та $51 тис. відповідно.