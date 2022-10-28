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У Вінниці скасували податки на нерухомість підприємців, чиє майно постраждало внаслідок війни
Вінницька міська рада тимчасово звільнила від оподаткування на нерухомість підприємців, чиє майно було пошкоджено внаслідок вторгнення Росії в Україну. Про це 28 жовтня повідомила пресслужба міськради.
"Для таких об’єктів нежитлової нерухомості (у тому числі їх частини), які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців запроваджено пільгову ставку у розмірі 0% до розміру мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр площі, встановленого законом на 1 січня звітного року", — йдеться в повідомленні пресслужби.
Скасування таких податків є тимчасовою пільгою для юридичних та фізичних осіб, об’єкти яких постраждали внаслідок ракетних ударів, пояснюють депутати. Вона діятиме впродовж 2023 року.
Підприємцю для отримання пільги необхідно подати у ГУ ДСНС у Вінницькій області довідку про визнання таких осіб постраждалими внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру. Таку довідку видає комісія з обстеження будівель та споруд, яку створили 15 липня. Тобто на наступний день після одного з наймасштабніших ударів по Вінниці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тим часом у Києві міська рада скасувала для столичного бізнесу необхідність сплати земельного податку за березень-травень поточного року. З 1 березня до 31 травня 2022 року ставку земельного податку за земельні ділянки в столиці, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлено в розмірі 0% від їхньої нормативної грошової оцінки.