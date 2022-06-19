Верховна Рада скасувала військовий збір для захисників України

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану". В цілому за закон проголосували 314 народних депутатів.

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Документом передбачено скасування військового збору для захисників України.

Про це повідомив голова підкомітету з питань Регламенту ВР Павло Фролов.

"Законом № 7432 скасували сплату військового збору для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, працівників МВС, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, інших військових формувань та інших осіб – у разі їх участі у відсічі та стримуванні збройної агресії росії в умовах воєнного стану", - написав Фролов у Telegram.

Нагадаємо, що мобільні оператори заплатили податки авансом.