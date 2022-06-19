Верховная Рада отменила военный сбор для защитников Украины

Верховная Рада приняла закон № 7432 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения". В целом за закон проголосовали 314 народных депутатов.

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Документом предусмотрена отмена военного сбора для защитников Украины.

Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам Регламента ВР Павел Фролов.

"Законом № 7432 отменили уплату военного сбора для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, лиц рядового, начальствующего состава, работников МВД, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, других военных формирований и других лиц – в случае их участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии россии в условиях военного положения", - написал Фролов в Telegram.

Напомним, что мобильные операторы уплатили налоги авансом.