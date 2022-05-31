Мобільні оператори заплатили податки авансом, - Гетьманцев

Три великі українські оператори мобільного зв'язку заплатили податки авансом. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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Зокрема, "Київстар" сплатив до держбюджету 1,1 млрд грн, Lifecel - 50 млн грн, Vodafone - 58 млн грн.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів заявили, що держбюджет України лише на третину наповнюється з власних доходів, а більша частина надходжень – це міжнародна грантова та кредитна допомога.