Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Фінанси
Дата публікації

Мобільні оператори заплатили податки авансом, - Гетьманцев

Мобільні оператори заплатили податки авансом, - Гетьманцев

Три великі українські оператори мобільного зв'язку заплатили податки авансом. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Зокрема, "Київстар" сплатив до держбюджету 1,1 млрд грн, Lifecel - 50 млн грн, Vodafone - 58 млн грн.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів заявили, що держбюджет України лише на третину наповнюється з власних доходів, а більша частина надходжень – це міжнародна грантова та кредитна допомога.

Автор:
Степан Крьока