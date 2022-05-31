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Мобильные операторы заплатили налоги авансом, - Гетманцев
Три крупных украинских оператора мобильной связи заплатили налоги авансом. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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В частности "Киевстар" уплатил в госбюджет 1,1 млрд грн, Lifecel - 50 млн грн, Vodafone - 58 млн грн.
Напомним, ранее в Министерстве финансов заявили, что госбюджет Украины лишь на треть наполняется из собственных доходов, а большая часть поступлений это международная грантовая и кредитная помощь.