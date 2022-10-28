В Виннице отменили налоги на недвижимость предпринимателей, чье имущество пострадало в результате войны

Винницкий городской совет временно освободил от налогообложения на недвижимость предпринимателей, чье имущество было повреждено в результате вторжения России в Украину. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба горсовета.

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"Для таких объектов нежилой недвижимости (в том числе их части), которые находятся в собственности юридических и физических лиц, а также физических лиц-предпринимателей введена льготная ставка в размере 0% к размеру минимальной заработной платы за 1 квадратный метр площади, установленного законом на 1 января отчетного года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмена таких налогов является временной льготой для юридических и физических лиц, объекты которых пострадали в результате ракетных ударов, объясняют депутаты. Она будет действовать в течение 2023 года.

Предпринимателю для получения льготы необходимо предоставить в ГУ ГСЧС в Винницкой области справку о признании таких лиц пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации военного характера. Такую справку выдает комиссия по обследованию зданий и сооружений, созданная 15 июля. То есть на следующий день после одного из самых масштабных ударов по Виннице.

Между тем, в Киеве городской совет отменил для столичного бизнеса необходимость уплаты земельного налога за март-май текущего года. С 1 марта по 31 мая 2022 года ставка земельного налога за земельные участки в столице, нормативная денежная оценка которых проведена, установлена в размере 0% от их нормативной денежной оценки.