Киевсовет отменил бизнесу плату за землю за март-май 2022 года

Киевский городской совет отменил для столичного бизнеса необходимость уплаты земельного налога за март-май текущего года. Как сообщает пресс-служба городской власти, за это проголосовал 71 депутат.

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Решением внесены соответствующие изменения в решение Киевсовета №242/5629 от 23 июня 2011 об установлении местных налогов и сборов в Киеве.

Согласно ему, с 1 марта по 31 мая 2022 года ставка земельного налога за земельные участки в столице, нормативная денежная оценка которых проведена, установлена в размере 0% от их нормативной денежной оценки.

"Как безотлагательный вопрос на сегодняшнюю сессию мы внесли проект решения о предоставлении бизнесу льготы на оплату за землю с марта по май 2022 года. Это важный шаг для поддержки столичных предпринимателей. Потому что мы понимаем, что в этих сложных условиях бизнесу нужно работать", – прокомментировал городской голова Виталий Кличко.

Напомним также, что в апреле Киевсовет освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время военного положения.