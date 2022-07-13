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В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость
В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость. Изменения будут действовать с 1 января 2023 года — в течение действия в Украине военного положения и еще 12 месяцев после его отмены.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость. Кое-где — более 4 раз. Облегчение налогового давления позволит предпринимателям сохранить рабочие места и своевременно платить работникам. Это поддержит бизнес в релокации. Об этом просили сами предприниматели", - отметил Филатов.
По его словам, ставка по налогу на нежилую недвижимость уменьшена на 25% для юридических и физических лиц.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ставки платы за земельные участки, где будут строить жилье, общественную и бизнес застройку уменьшены более чем в 4 раза.
"Это поможет застройщикам уберечься от банкротства, а городу обезопаситься от долгостроев", - подчеркнул мэр.
Также в два раза снизится ставка по земельным участкам для предприятий связи.
С 2,3% до 1,3% упадут ставки платы за земельные участки, где работают промышленные предприятия, а также уязвимые сектора — энергетика и транспорт.
Кроме того, для восстановления после ракетных обстрелов мэрия вводит понижающий коэффициент размера платы за землю – 0,3%.
Изменения будут действовать с 1 января 2023 года — в течение действия в Украине военного положения и еще 12 месяцев после его отмены.
Ранее сообщалось, что в Днепре с 9 июля проезд в маршрутках подорожал до 15 гривен.