В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость. Изменения будут действовать с 1 января 2023 года — в течение действия в Украине военного положения и еще 12 месяцев после его отмены.

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Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость. Кое-где — более 4 раз. Облегчение налогового давления позволит предпринимателям сохранить рабочие места и своевременно платить работникам. Это поддержит бизнес в релокации. Об этом просили сами предприниматели", - отметил Филатов.

По его словам, ставка по налогу на нежилую недвижимость уменьшена на 25% для юридических и физических лиц.

Ставки платы за земельные участки, где будут строить жилье, общественную и бизнес застройку уменьшены более чем в 4 раза.

"Это поможет застройщикам уберечься от банкротства, а городу обезопаситься от долгостроев", - подчеркнул мэр.

Также в два раза снизится ставка по земельным участкам для предприятий связи.

С 2,3% до 1,3% упадут ставки платы за земельные участки, где работают промышленные предприятия, а также уязвимые сектора — энергетика и транспорт.

Кроме того, для восстановления после ракетных обстрелов мэрия вводит понижающий коэффициент размера платы за землю – 0,3%.

Изменения будут действовать с 1 января 2023 года — в течение действия в Украине военного положения и еще 12 месяцев после его отмены.

Ранее сообщалось, что в Днепре с 9 июля проезд в маршрутках подорожал до 15 гривен.