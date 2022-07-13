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У Дніпрі скорочують податки на землю та нерухомість
У Дніпрі скорочують податки на землю та нерухомість. Зміни діятимуть з 1 січня 2023 року — протягом дії в Україні військового стану та ще 12 місяців після його скасування.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
"У Дніпрі скорочують податки на землю та нерухомість. Подекуди - понад у 4 рази. Полегшення податкового тиску дозволить підприємцям зберегти робочі місця та своєчасно платити працівникам. Це підтримає бізнес у релокації. Про це просили самі підприємці", - зазначив Філатов.
За його словами, ставку з податку на нежитлову нерухомість зменшено на 25% для юридичних та фізичних осіб.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Ставки плати за земельні ділянки, де будуватимуть житло, громадську та бізнес-забудову зменшено більш ніж у 4 рази.
"Це допоможе забудовникам уберегтися від банкрутства, а місту убезпечитися від довгобудів", - наголосив мер.
Також вдвічі знизиться ставка із земельних ділянок для підприємств зв'язку.
З 2,3% до 1,3% впадуть ставки плати за земельні ділянки, де працюють промислові підприємства, а також уразливі сектори – енергетика та транспорт.
Крім того, для відновлення після ракетного обстрілу мерія вводить понижувальний коефіцієнт розміру плати за землю – 0,3%.
Зміни діятимуть з 1 січня 2023 року — протягом дії в Україні військового стану та ще 12 місяців після його скасування.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі з 9 липня проїзд у маршрутках подорожчав до 15 гривень.