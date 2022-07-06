В Днепре подорожает проезд в маршрутках

В Днепре с 9 июля проезд в маршрутках подорожает до 15 гривен. Со скидкой по ученическому билету – 11 гривен.

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Об этом сообщает городской совет.

Отмечается, что в Днепре из-за удорожания горючего перевозчики вынуждены повысить стоимость проезда на автобусных маршрутах.

"Такой фактор вызвал необходимость пересмотра тарифа. Кроме удорожания горючего, не стоит забывать и о повышении стоимости запасных частей, расходных материалов. С конца февраля мы держали тариф неизменным благодаря тому, что городские власти оказывали помощь автоперевозчикам в виде горючего. Кроме того, стоимость проезда в автобусах и маршрутках в таких городах, как Киев, Львов, Одесса, Полтава, Измаил и несколько маршрутов Павлограда выросла до 15. Уже повысили тариф Запорожье, Ивано-Франковск, Луцк, Белгород-Днепровский, Ужгород и т.д.», – отметил заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДМР Александр Лещенко.

Так что в Днепре будет установлен новый тариф на проезд на городских автобусных маршрутах – 15 грн, а со скидкой по ученическому билету – 11 грн.

Отмечается, что проезд на маршрутах № 9, 77, 90, 92, 141 будет стоить 18 грн, а по ученическому – 13 грн.

"Пять этих маршрутов имеют протяженность более 25 км и к тому же там небольшой пассажиропоток", – пояснили в горсовете.

В то же время 9 июля маршруты № 9 и № 92 возобновляют работу по обычной схеме движения и будут направляться до пл. Старомостовой и Вокзальной соответственно.

Что касается стоимости проезда в электротранспорте и метрополитене, то тариф остается неизменным – 8 грн. Для школьников при наличии ученического билета проезд в трамваях, троллейбусах и метро бесплатный.

Напомним, в Киеве с 21 мая резко повысилась стоимость проезда почти во всех маршрутках: с 6-10 до 15 гривен за поездку. Перевозчики объясняют подорожание увеличенной стоимостью горючего и его отсутствием. Большинство перевозчиков работают себе в убыток, а подорожание – это вынужденный шаг.