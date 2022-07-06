У Дніпрі подорожчає проїзд у маршрутках

У Дніпрі з 9 липня проїзд у маршрутках подорожчає до 15 гривень. Зі знижкою з учнівським квитком – 11 гривень.

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Про це повідомляє міська рада.

Зазначається, що у Дніпрі через подорожчання пального перевізники змушені підвищити вартість проїзду автобусними маршрутами.

"Такий фактор викликав необхідність перегляду тарифу. Крім подорожчання пального, не варто забувати і про підвищення вартості запасних частин, витратних матеріалів. З кінця лютого ми тримали тариф незмінним завдяки тому, що міська влада надавала допомогу автоперевізникам у вигляді пального. Крім того, вартість проїзду в автобусах та маршрутках у таких містах, як Київ, Львів, Одеса, Полтава, Ізмаїл та кілька маршрутів Павлограда зросла до 15. Вже підвищили тариф Запоріжжя, Івано-Франківськ, Луцьк, Білгород-Дніпровський, Ужгород тощо", – зазначив заступник директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР Олександр Лещенко.

Тож у Дніпрі буде встановлено новий тариф на проїзд на міських автобусних маршрутах – 15 грн, а зі знижкою учнівським білетом – 11 грн.

Зазначається, що проїзд маршрутами № 9, 77, 90, 92, 141 коштуватиме 18 грн, а з учнівського – 13 грн.

"П'ять цих маршрутів мають довжину понад 25 км і до того ж там невеликий пасажиропотік", – пояснили у міськраді.

Водночас 9 липня маршрути № 9 та № 92 відновлюють роботу за звичайною схемою руху і прямуватимуть до пл. Старомостовий та Вокзальний відповідно.

Щодо вартості проїзду в електротранспорті та метрополітені, то тариф залишається незмінним – 8 грн. Для школярів за наявності учнівського квитка проїзд у трамваях, тролейбусах та метро безкоштовний.

Нагадаємо, у Києві з 21 травня різко підвищилася вартість проїзду майже у всіх маршрутках: з 6-10 до 15 гривень за поїздку. Перевізники пояснюють подорожчання збільшеною вартістю пального та його відсутністю. Більшість перевізників працюють собі на збиток, а подорожчання – це вимушений крок.