Київрада скасувала бізнесу плату за землю за березень-травень 2022 року

Київська міська рада скасувала для столичного бізнесу необхідність сплати земельного податку за березень-травень поточного року. Як повідомляє пресслужба міської влади, за це проголосував 71 депутат.

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Рішенням внесено відповідні зміни до рішення Київради №242/5629 від 23 червня 2011 року про встановлення місцевих податків і зборів у Києві.

Відповідно до нього, з 1 березня до 31 травня 2022 року ставку земельного податку за земельні ділянки в столиці, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлено в розмірі 0% від їхньої нормативної грошової оцінки.

"Як невідкладне питання на сьогоднішню сесію ми внесли проект рішення про надання бізнесу пільги на оплату за землю з березня по травень 2022 року. Це – важливий крок для підтримки столичних підприємців. Бо ми розуміємо, що в цих складних умовах бізнесу потрібно працювати", – прокоментував міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо також, що у квітні Київрада звільнила орендарів комунального майна від орендної плати на час воєнного стану.