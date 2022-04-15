У Києві звільнили від оплати орендарів комунального майна

Депутати Київради підтримали рішення, яке передбачає звільнення орендарів комунального майна від орендної плати на час воєнного стану.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Київської державної міської адміністрації.

Наголошується, що депутати підтримали зміни до рішення "Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час воєнного стану".

"Рішення передбачає звільнення від орендної плати всіх орендарів комунального майна в Києві на період військового стану та один місяць після його закінчення. Це має зменшити фінансове навантаження на малий та середній бізнес Києва, зокрема тих суб'єктів господарювання, яких торкнулися заборони, пов'язані з військовим становищем", – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, реалізація цього рішення позитивно вплине на ринкове середовище, ринок праці, рівень зайнятості населення.

Зазначимо, 30 березня Київрада запровадила пільги для бізнесів, які орендують площу у комунальній власності. Зокрема, це стосується рекламних компаній, власників ресторанів та пересувних торговців.

Для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків плату за договорами зменшили до 1 гривні. Сплата пайової участі становитиме 50% від чинної. Бізнес, що працює на комунальних площах, звільнено від сплати оренди. Паркувальним майданчикам місто обіцяло надати пільги. Рекламні компанії, що розміщують на рекламних площах у місті соціальну та патріотичну рекламу, отримають пільги від міста.

Як повідомлялося, у Києві не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду до 31 травня.