В Киеве освободили от оплаты арендаторов коммунального имущества

Депутаты Киевсовета поддержали решение, которое предусматривает освобождение арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время военного положения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

Отмечается, что депутаты поддержали изменения к решению "О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева во время военного положения".

"Решение предусматривает освобождение от арендной платы всех арендаторов коммунального имущества в Киеве на период военного положения и один месяц после его окончания. Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева, в частности, тех субъектов хозяйствования, которых затронули запреты, связанные с военным положением", – отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, реализация этого решения окажет положительное влияние на рыночную среду, рынок труда, уровень занятости населения.

Отметим, 30 марта Киевсовет ввел льготы для бизнесов, арендующих площадь в коммунальной собственности. В частности, это касается рекламных компаний, владельцев ресторанов и передвижных торговцев.

Для передвижной торговли и ресторанных площадок плату по договорам уменьшили до 1 гривни. Уплата долевого участия составит 50% от существующего. Бизнес, работающий на коммунальных площадях, освобожден от уплаты за аренду. Парковочным площадкам город обещал предоставить льготы. Рекламные компании, размещающие на рекламных площадях в городе социальную и патриотическую рекламу, получат льготы от города.

Как сообщалось, в Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду до 31 мая.