РФ завдала ракетного удару по Вінниці: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)

Російські окупаційні війська 14 липня в 10:45 запустили три ракети по Вінниці. Під удар потрапив паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний”, також частково зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поруч. Про це повідомили в ДСНС.

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За попереднцьою інформацією, в результаті атаки 12 людей загинуло, серед них маленька дитина, ще 30 осіб отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Вінниці .

"Щодня Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав глава держави у своєму Facebook.

"Ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки", - уточнили у МВС.

На місці влучення ракет виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку - горять близько 50 автомобілів. На місці працюють сили ДСНС.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що терміново направив до Вінниці спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичної лабораторії.

У Вінницькій міськраді повідомили, що через ракетний удар рух громадського транспорту центральним мостом змінено, трамвая - призупинено. Тролейбуси курсують лише Брацлавською.

Міськрада відкрила гарячу лінію для пошуку людей: 67-01-20, 103.

Раніше, у ніч на 14 липня, у Миколаєві також пролунали вибухи. Російські окупаційні війська обстрілювали цивільні об'єкти міста. Відомо, що по обласному центру випустили 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

Крім того, вранці 14 липня російські загарбники атакували ракетами промислову зону Краматорська на Донеччині.