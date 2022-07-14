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РФ завдала ракетного удару по Вінниці: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)
Російські окупаційні війська 14 липня в 10:45 запустили три ракети по Вінниці. Під удар потрапив паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний”, також частково зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поруч. Про це повідомили в ДСНС.
За попереднцьою інформацією, в результаті атаки 12 людей загинуло, серед них маленька дитина, ще 30 осіб отримали поранення.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Вінниці.
"Щодня Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав глава держави у своєму Facebook.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки", - уточнили у МВС.
На місці влучення ракет виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку - горять близько 50 автомобілів. На місці працюють сили ДСНС.
Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що терміново направив до Вінниці спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичної лабораторії.
У Вінницькій міськраді повідомили, що через ракетний удар рух громадського транспорту центральним мостом змінено, трамвая - призупинено. Тролейбуси курсують лише Брацлавською.
Міськрада відкрила гарячу лінію для пошуку людей: 67-01-20, 103.
Раніше, у ніч на 14 липня, у Миколаєві також пролунали вибухи. Російські окупаційні війська обстрілювали цивільні об'єкти міста. Відомо, що по обласному центру випустили 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.
Крім того, вранці 14 липня російські загарбники атакували ракетами промислову зону Краматорська на Донеччині.