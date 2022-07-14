Военные РФ нанесли авиаудар по Краматорску

Утром 14 июля российские захватчики атаковали ракетами промышленную зону Краматорска Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил мэр Александр Гончаренко.

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Известно, что для удара оккупанты задействовали авиацию. В результате вражеской атаки в некоторых частях города отсутствует электроснабжение.

"Опасность не миновала, находитесь в укрытии", — обратился мэр к местным жителям.

Кроме того, 13 июля российские военные вновь открыли огонь по Бахмуту Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате один гражданский человек погиб, еще пять получили ранения.

В тот же день захватчики обстреляли завод по производству керамогранита Zeus Ceramica в Славянске Донецкой области. Производственный процесс предприятия включает полный цикл, начиная с переработки сырья и заканчивая готовой продукцией на поддонах.