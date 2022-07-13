- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВС РФ сосредоточились на взятии нескольких городов в Донецкой области, - британская разведка
Российские силы направят основные усилия на захват нескольких городов Донецкой области, включая Северск и Долину, в течение следующей недели. Об этом 13 июля в Twitter сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.
Оккупанты попытаются приблизиться к Славянску и Краматорску, поэтому бросят большие силы на взятие населенных пунктов, расположенных вблизи этих городов.
В это же время, как отметили в британской разведке, на временно оккупированной территории Украине участились преследования российских и пророссийских чиновников.
"Преследования представителей РФ, вероятно, будут усиливаться, что усугубит и без того серьезные проблемы, стоящие перед оккупантами, и потенциально усилит давление на уже сокращенные военные формирования и формирования сил безопасности", - добавили в ведомстве.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что также по данным британская разведка, в Донецкой области армия страны-агрессора существенных успехов не имеет, а наиболее разрушительной проблемой для российских войск является отсутствие ротации.