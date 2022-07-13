ВС РФ сосредоточились на взятии нескольких городов в Донецкой области, - британская разведка

Российские силы направят основные усилия на захват нескольких городов Донецкой области, включая Северск и Долину, в течение следующей недели. Об этом 13 июля в Twitter сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Оккупанты попытаются приблизиться к Славянску и Краматорску, поэтому бросят большие силы на взятие населенных пунктов, расположенных вблизи этих городов.

В это же время, как отметили в британской разведке, на временно оккупированной территории Украине участились преследования российских и пророссийских чиновников.

"Преследования представителей РФ, вероятно, будут усиливаться, что усугубит и без того серьезные проблемы, стоящие перед оккупантами, и потенциально усилит давление на уже сокращенные военные формирования и формирования сил безопасности", - добавили в ведомстве.

Отметим, что также по данным британская разведка, в Донецкой области армия страны-агрессора существенных успехов не имеет, а наиболее разрушительной проблемой для российских войск является отсутствие ротации.