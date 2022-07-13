ЗС РФ зосередилися на взятті кількох міст на Донеччині, - британська розвідка

Російські сили спрямують основні зусилля на захоплення кількох міст Донецької області, включаючи Сіверськ та Долину, протягом наступного тижня. Про це 13 липня у Twitter повідомило Міноборони Великобританії з посиланням на свою розвідку.

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Окупанти спробують наблизитися до Слов'янська та Краматорська, тому кинуть великі сили на взяття населених пунктів, розташованих поблизу цих міст.

У той же час, як зазначили у британській розвідці, на тимчасово окупованій території України почастішали переслідування російських та проросійських чиновників.

"Переслідування представників РФ, ймовірно, посилюватимуться, що посилить і без того серйозні проблеми, що стоять перед окупантами, і потенційно посилить тиск на вже скорочені військові формування та формування сил безпеки", - додали у відомстві.

Зазначимо, що також за даними британська розвідка, на Донеччині армія країни-агресора істотних успіхів не має, а найбільш руйнівною проблемою для російських військ є відсутність ротації.