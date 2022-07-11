Отсутствие ротации является наиболее разрушительной проблемой армии РФ, - разведка Британии

В Донецкой области армия страны-агрессора существенных успехов не имеет, а наиболее разрушительной проблемой для российских войск является отсутствие ротации.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Ведомство отмечает, что 10 июля на Донбассе российские войска продолжали обстреливать позиции ВСУ, однако без крупных территориальных достижений.

Оборонительные рубежи на северо-востоке Херсонщины тоже не претерпели существенных изменений.

Разведка Британии считает, что одной из самых разрушительных проблем российской армии является отсутствие запланированных ротаций в интенсивных боевых действиях.

Ссылаясь на "русскоязычное информационное агентство" разведка упоминает видео, где жены солдат 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа обращаются с просьбой вернуть их мужей домой со службы в Украине.

Одна из женщин говорит, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "психически и физически истощен", потому что они несут боевое дежурство с 24 февраля.

Напомним, в Херсонской области также фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.