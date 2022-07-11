Відсутність ротації є найбільш руйнівною проблемою армії РФ - розвідка Британії

На Донеччині армія країни-агресора суттєвих успіхів не має, а найбільш руйнівною проблемою для російських військ є відсутність ротації.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Відомство зазначає, що 10 липня на Донбасі російські війська продовжували обстрілювати позиції ЗСУ, проте без великих територіальних досягнень.

Оборонні рубежі на північному сході Херсонщини теж не зазнали суттєвих змін.

Розвідка Британії вважає, що однією з найруйнівніших проблем російської армії є відсутність запланованих ротацій у інтенсивних бойових діях.

Посилаючись на "російськомовне інформаційне агентство", розвідка згадує відео, де дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу звертаються з проханням повернути їх чоловіків додому зі служби в Україні.

Одна з жінок каже, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади "психічно та фізично виснажений", бо вони несуть бойове чергування з 24 лютого.

Нагадаємо, у Херсонській області також фіксуються нерідкі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії.