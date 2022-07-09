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Росія стягує нові підрозділи для наступу на Україну з технікою 1950-х років - британська розвідка
Росія перекидає резервні сили з усієї країни та збирає їх поблизу України для майбутніх наступальних операцій. Також велика частина нових піхотних підрозділів розгортається з броньованими машинами МТ-ЛБ як основним транспортом, які були розроблені ще у 1950-х роках.
Про це свідчать дані британської розвідки.
Зазначається, що Росія довгий час вважала МТ-ЛБ непридатними для більшості передових транспортних завдань піхоти. Спочатку він був розроблений у 1950-х роках як тягач для перетягування артилерії, має дуже обмежену броню та встановлює лише кулемет для захисту. Проте вже зараз нові піхотні підрозділи розгортаються з броньованими машинами МТ-ЛБ як основним транспортом.
"Натомість більшість російських десантно-штурмових підрозділів першого ешелону у лютому були оснащені бойовими машинами піхоти БМП-2, які мають броню товщиною до 33 мм і оснащені потужною 30-мм автоматичною гарматою та пусковою установкою протитанкових ракет", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також у розвідці наголосили, що попри заяву президента країни-агресора РФ Володимира Путіна 7 липня про те, що російська армія "навіть не розпочала" своїх зусиль в Україні, багато з її посилень є спеціальними угрупованнями, які розгортаються із застарілим або невідповідним обладнанням.
Нагадаємо, в Американському інституті вивчення війни (ISW) спрогнозували, що після захоплення Лисичанську росіяни атакуватимуть Бахмут чи Слов'янськ.