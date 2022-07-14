Військові РФ завдали авіаудару по Краматорську

Вранці 14 липня російські загарбники атакували ракетами промислову зону Краматорська на Донеччині. Про це у Facebook повідомив мер Олександр Гончаренко.

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Відомо, що для удару окупанти задіяли авіацію. Внаслідок ворожої атаки в деяких частинах міста відсутнє електропостачання.

"Небезпека не минула, перебуваєте в укритті", - звернувся мер до місцевих мешканців.

Крім того, 13 липня російські військові знову відкрили вогонь Бахмутом Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Ураган". В результаті одна цивільна людина загинула, ще п'ять отримали поранення.

Того ж дня загарбники обстріляли завод із виробництва керамограніту Zeus Ceramica у Слов'янську на Донеччині. Виробничий процес підприємства включає повний цикл, починаючи з переробки сировини та закінчуючи готовою продукцією на піддонах.