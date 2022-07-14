Окупанти обстріляли Бахмут: є загиблий та поранені

Російські військові 13 липня знову відкрили вогонь по Бахмуту Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Ураган". В результаті одна цивільна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

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Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Загарбники знову поцілили по приватному сектору. Снаряди "Урагану" пошкодили близько 8 будинків.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку. Єдиний спосіб уберегтися - евакуація", - підкреслив Кириленко.

Також 13 липня російські війська обстріляли завод із виробництва керамограніту Zeus Ceramica у Слов'янську Донецької області. Виробничий процес підприємства включає повний цикл, починаючи з переробки сировини та закінчуючи готовою продукцією на піддонах.

Зазначимо, що, за інформацією британської розвідки, російські сили зараз спрямовують основні зусилля на захоплення кількох міст Донецької області, включаючи Сіверськ та Долину.