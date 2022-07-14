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Окупанти обстріляли Бахмут: є загиблий та поранені

Окупанти обстріляли Бахмут: є загиблий та поранені
Загарбники поцілили по приватному сектору в Бахмуті. Фото: Facebook Кириленко

Російські військові 13 липня знову відкрили вогонь по Бахмуту Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Ураган". В результаті одна цивільна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

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Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Загарбники знову поцілили по приватному сектору. Снаряди "Урагану" пошкодили близько 8 будинків.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку. Єдиний спосіб уберегтися - евакуація", - підкреслив Кириленко.

Також 13 липня російські війська обстріляли завод із виробництва керамограніту Zeus Ceramica у Слов'янську Донецької області. Виробничий процес підприємства включає повний цикл, починаючи з переробки сировини та закінчуючи готовою продукцією на піддонах.

Зазначимо, що, за інформацією британської розвідки, російські сили зараз спрямовують основні зусилля на захоплення кількох міст Донецької області, включаючи Сіверськ та Долину.

Автор:
Віта Молодан