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Категорія
Нерухомість
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По всій Україні падають ціни на оренду житла

По всій Україні падають ціни на оренду житла

Ріелтори фіксують суттєвий спад вартості оренди нерухомості майже по всій Україні. Найбільше падіння цін — в Київській області. В листопаді в середньому по Україні житло можна було орендувати за 7 515 грн, що майже на 50% поступається жовтневому показнику.

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Про це повідомили аналітики українського маркетплейсу DOM.RIA.

Фото 2 — По всій Україні падають ціни на оренду житла

Для прикладу: в середньому місяць оренди 1-кімнатної квартири в Києві коштує 19 772 грн, що на 16,7% менше жовтневої ціни.

Фото 3 — По всій Україні падають ціни на оренду житла

Станом на кінець листопада найдешевше житло можна орендувати у Чернігівській області – 2 411 грн, що на 33,8% менше ніж у жовтні.

На 7,1% впала вартість оренди житла в Закарпатській області. В регіоні середня ціна оренди 1-кімнатної квартири – 17 995 грн.

Загальний огляд ринку нерухомості в Україні показав, що відділи продажів новобудов працюють, житло продовжує переходи до етапу вводу в експлуатацію. Протягом осені, в Україні введено в експлуатацію 96 новобудов, зокрема у Києві – 14. Середня ціна за м² на кінець листопада в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 46 425 грн. У порівнянні із жовтнем, відбулось зростання ціни на 2,57%. Найнижча середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі у Сумській області – 17 739 грн.

На вторинному ринку фіксується зростання кількості пропозицій, яке супроводжується певним збільшенням ціни.

Як повідомлялося раніше, ринок оренди житла в Україні стрімко відреагував на ворожі обстріли, що ще 10 жовтня пошкодили орієнтовно 30% енергетичної інфраструктури.

Перед укладанням угоди про оренду житла українці стали більш прискіпливо обирати локацію, аби будинок був якнайдалі від об’єктів енергетичної, газової та водної інфраструктури.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан