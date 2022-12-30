Кількість завершених будівництв зменшилась у 2 рази: підсумки найскладнішого року на ринку нерухомості

Кількість операцій з нерухомістю за рік скоротилась втроє, а кількість завершених будівництв зменшилась у 2 рази. Всього забудовники у 2022 почали будівництво 68 000 нових квартир.

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Про це йдеться в дослідженні порталу нерухомості "ЛУН".

За даними аналітиків, за 2021 рік загалом в Україні було введено в експлуатацію понад 11 мільйонів квадратних метрів житла, що було абсолютним рекордом за часи незалежності.

За три квартали 2022 року забудовники почали будувати 68 000 нових квартир, що приблизно вдвічі менше, ніж минулого року. Девелопери завершують розпочаті будівництва і менш активно починають нові, що може призвести до дефіциту нових метрів уже в найближчі роки.

Згідно з оцінками ЛУН, на початок вторгнення в Україні нараховувалось понад 200 000 активних інвесторів у новобудови — тих, хто придбав квартиру, але ще не отримав ключі. Інтерес до теми придбання нерухомості також у середньому скоротився у 2 рази у регіонах, де не ведуться активні бойові дії. В Києві цей показник становить 45% від лютневого, у Львові — 54%, в Одесі — 43%, в Ужгороді — 68%, у Дніпрі — 57%.

Рівень продажів відчутно нижчий за проявлений інтерес, що характерно для формування відкладеного попиту. Згідно з даними Мін’юста, нотаріуси провели 114 тисяч угод щодо нерухомості за 3 квартали 2022, що в три рази менше за аналогічний період у 2021.

При інвестиції у будівництво середня вартість найдешевших 1-кімнатних квартир у новобудовах від забудовника зросла у гривні в усіх регіонах країни: Київ — 2,33 млн (+66%), Львів — 2,07 млн (+57%), Одеса — 1,54 млн (+70%). Підняття цін забудовники аргументують подорожчанням собівартості будівництва, дефіцитом будівельних матеріалів та робочої сили.

Попри зниження попиту, найдорожчим житлом від забудовників традиційно залишається столиця, де в преміум класі забудовники просять вже 132 800 грн за квадратний метр нового житла, що на 69% більше за лютневі ціни. Комфорт клас — незмінно фаворит по інтересу для інвестицій майже в усіх областях України.

Так, в Києві квадратний метр від забудовників у цьому класі буде коштувати в середньому 37 000 грн (+37% за рік), у Львові дорожче — 38 300 (+60%), в Ужгороді — 34 200 (+57%), в Івано-Франківську — 22 200 (+63%), в Одесі — 35 900 (+56%), в Дніпрі — 33 100 (+44%), а в Полтаві — 30 000 грн за метр (+37% за рік).

За даними ЛУН, загалом кількість введених в експлуатацію квартир у 2022 по регіонах становить:

13 200 квартир — Київ

7200 — Київська область

3800 — Львів

2300 — Одеса

1600 — Івано-Франківськ

790 — Тернопіль

880 — Луцьк

940 — Хмельницький

570 — Чернівці

840 — Дніпро

770 — Вінниця

590 — Рівне

490 — Житомир

430 — Чернігів

370 — Ужгород

200 — Запоріжжя

190 — Черкаси

170 — Полтава

40 — Миколаїв

Що очікувати на ринку нерухомості у 2023?

"Через війну та втрати в економіці житло стало менш доступним, а потреба в ньому — значно гострішою. Можна вже стверджувати, що понад мільйон сімей в Україні потребує нового житла. Задовольнити цей попит лише вже збудованими квартирами неможливо — такої кількості квартир немає у продажу — тому на Україну чекає етап Великого житлового будівництва. Держава це розуміє і має у планах розширення масштабів пільгової іпотеки, але цього все ще буде недостатньо для покриття потреб ВПО, тож очікуємо на подальші кроки з боку влади", - зазначає Денис Суділковський, маркетинг-директор ЛУН.

За його словами, для приватного сектору однією з головних перешкод в придбанні житла сьогодні є невпевненість у власному майбутньому. Згідно з соціологічними дослідженнями лише 25% українців стабільно відчувають себе у безпеці. 81% отримують зарплатню, але лише 33% впевнені щодо неї у майбутньому. Динаміка відновлення ринку нерухомості, як і самої економіки країни, сьогодні напряму залежить від успіхів ЗСУ.

"Для залучення іноземних інвестицій у програми відбудови, зокрема житла, державі треба знайти рішення ще для ряду задач, одна з котрих — відсутність механізмів страхування воєнних ризиків. Переговори з міжнародними партнерами щодо цього питання тривають ще з літа, і можна очікувати впровадження пілотних проєктів у 2023", - підкреслив Суділковський.

Зазначимо, за період з 24 лютого до 12 грудня фізичні особи в Україні продали 52 тисячі 605 різноманітних об'єктів нерухомості, що у в 4,6 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли їх було продано 242 тисячі 893.