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Ринок нерухомості впав майже втричі за 9 місяців 2022 року
За 9 місяців 2022 року нотаріуси посвідчили у 2,7 рази менше договорів з купівлі-продажу нерухомості, порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Кількість угод знизилась з 598 тисяч до 224 тисяч.
Про це повідомляє Опендатабот.
Зазначається, що не дивлячись на те, що ситуація дещо покращилась у третьому кварталі, 2022 все ще залишається провальним для ринку нерухомості.
Переважна більшість цих угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків (28%) та земельних ділянок або паїв (38%). Для порівняння: у 2021 році частка договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків складала 36%, а земельних ділянок та паїв — 31% від загальної кількості посвідчених угод.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Купівлі квартир та житлових будинків у 2022 впали майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Провальним виявився ІІ квартал 2022 року. З квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.
Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише удвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч. У найбільш провальному для ринку нерухомості другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.
Стабільно незмінною залишається лише частка договорів, посвідчених приватними нотаріусами — 94% від загальної кількості угод.
Зазначимо, за даними порталу нерухомості "ЛУН", кількість операцій з нерухомістю за рік скоротилась втроє, а кількість завершених будівництв зменшилась у 2 рази. Всього забудовники у 2022 почали будівництво 68 000 нових квартир.
Нагадаємо, за період з 24 лютого до 12 грудня фізичні особи в Україні продали 52 тисячі 605 різноманітних об'єктів нерухомості, що у в 4,6 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли їх було продано 242 тисячі 893.