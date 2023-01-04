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Рынок недвижимости упал почти в три раза за 9 месяцев 2022 года
За 9 месяцев 2022 года нотариусы заверили в 2,7 раза меньше договоров по купле-продаже недвижимости по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество сделок снизилось с 598 тысяч до 224 тысяч.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что несмотря на то, что ситуация несколько улучшилась в третьем квартале, 2022 год все еще остается провальным для рынка недвижимости.
Большинство заключенных сделок касается купли-продажи квартир и жилых домов (28%) и земельных участков или паев (38%). Для сравнения: в 2021 году доля договоров купли-продажи квартир и жилых домов составляла 36%, а земельных участков и паев — 31% от общего количества заверенных сделок.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Покупки квартир и жилых домов в 2022 году упали почти в 3,5 раза: с 218 тысяч до 63 тысяч сделок. Провальным оказался ІІ квартал 2022 года. С апреля по май было заключено всего 9,4 тысяч договоров.
Ситуация с куплей-продажей земельных участков и паев немного лучше: количество сделок за 2022 год сократилось только вдвое. Если за три квартала прошлого года было удостоверено 183 тысячи договоров, то в этом году только 85 тысяч. В самом провальном для рынка недвижимости втором квартале количество сделок упало до 11 тысяч.
Стабильно неизменной остается лишь доля договоров, удостоверенных частными нотариусами – 94% от общего количества сделок.
Отметим, по данным портала недвижимости "ЛУН", количество сделок с недвижимостью за год сократилось втрое, а количество завершенных строек уменьшилось в 2 раза. Всего застройщики в 2022 году начали строительство 68 000 новых квартир.
Напомним, за период с 24 февраля по 12 декабря физические лица в Украине продали 52 тысячи 605 разнообразных объектов недвижимости, что в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда их было продано 242 тысячи 893.