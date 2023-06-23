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В условиях новой реальности. Як часть застройщиков адаптировалась к войне и начала новые проекты
Застройщики частично адаптировались к войне и постепенно возобновляют свою работу в безопасных регионах. Из-за роста цен на стройматериалы и инфляцию строительные компании ожидают роста цен и на квадратные метры уже этой осенью. Вместе с этим из-за спроса на жилье в новостройках остается слабым.
После начала полномасштабной войны объемы жилищного строительства в Украине существенно сократились. Многие застройщики ушли с рынка, а оставшиеся сосредоточились на достройке старых проектов , которые были начаты еще до российского вторжения.
Однако с началом второго квартала 2023 года отрасль жилищного строительства в Украине отрасль несколько активизировалась. Строительные компании, которые продолжили работать несмотря на войну и риски обстрелов, наращивают темпы и готовятся начать новые проекты. Цены на первичную недвижимость тоже постепенно восстанавливаются до довоенных показателей, а ближе к концу года вообще могут вырасти главным образом из-за инфляции и роста стоимости строительных материалов.
Вместе с этим спрос на новое жилье со стороны украинцев остается слабым: в среднем он втрое ниже предложения. Обедневшее население пока не готово покупать квартиры в новых жилых комплексах. А те, кто все же решается приобрести новое жилье, предпочитают недвижимость с высокой степенью готовности в относительно безопасных районах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Застройщики уже воспринимают войну как новую реальность
Основатель одесской строительной компании Degas Group Юрий Дегас говорит, что со второго квартала на рынке первичной недвижимости начали расти в цене квадратные метры и активизировались продажи. При этом наблюдается и тенденция к их спаду после российских обстрелов. Однако те застройщики, которые не работали в прошлом году, так и не вернулись на рынок, а те, кто в прошлом году продолжал работу наращивают обороты.
“В начале полномасштабной войны наблюдался демпинг и квартиры отдавали даже ниже себестоимости. Это была истерика в строительной отрасли. Но сейчас цены выравниваются, и мы готовимся к тому, что осенью они могут выйти на довоенный уровень. Компании продолжают маркетинговые кампании, соревнуясь у кого лучше условия. В Одессе недавно было два прилета и каждый прилет останавливает продажи в Одесской области”, - говорит Дегас.
По его словам, застройщики уже привыкли к условиям войны и восприняли ее как новую реальность в которой нужно работать. А в южном регионе многие компании либо уже начали строить новые проекты, либо готовятся это делать. Те компании, которые уже начали строить новые объекты, строят их по новым ДБН и бомбоубежищам.
Сейчас клиенты обращают внимание на инфраструктуру. А именно дополнительное электропитание за счет дополнительных подстанций, небольшое количество этажей и придомовую территорию. Кроме этого важно наличие бомбоубежища. Это может быть укрепленный подвал с несколькими выходами, водоснабжением и канализацией. Все это достаточно серьезные дополнительные затраты для застройщика, но экономить на таком точно не стоит», – говорит Дегас.
Дегас говорит, что его компания сейчас достраивает жилой комплекс, который начала строить до полномасштабной войны и готовится приступать к строительству еще двух объектов.
“Сейчас многие понимают, что строительство нужно продолжать, несмотря на войну. Поскольку это, в первую очередь, обязанности перед инвесторами, а во вторую десятки тысяч рабочих мест. К тому же в Одесскую область приезжают все больше людей из других регионов, которых мы должны обеспечить жильем”, - говорит Дегас.
По словам Дегаса, во втором полугодии он ожидает роста цен на квадратные метры на 15% от тех цен, которые были до войны. Главным образом, такой рост будет обусловлен ростом себестоимости, а также новыми строительными нормативами.
Растут цены на строительные материалы. Кроме того, многие украинские производители стройматериалов сейчас разрушены, поэтому мы вынуждены покупать импортные, а они дороже. Так что в целом растет себестоимость строительства. Кроме этого за счет инфляции растут цены на все, что мы повышаем зарплаты и нашим работникам”, - говорит Дегас.
Основатель ИТ-компании M4U, специализирующейся на решениях для строительной отрасли, Владимир Даниленко рассказывает, что в настоящее время строительная отрасль, равно как и год назад, существенно зависит от военно-политической ситуации.
По подсчетам M4U, продажи в течение января-мая 2023 года составили в Киеве от 2000 до 3500 квартир на сумму примерно 6 – 9.5 млрд грн. В 2021 году этот показатель был на уровне 16-17 тысяч квартир на сумму более 37 млрд. грн.
В целом первое полугодие 2023 года для рынка недвижимости можно разделить на 3 условных периода. Зимой, в условиях сложной ситуации в энергетической сфере, динамика продаж была низкой, колеблясь в пределах 3-7% довоенного уровня. В марте-апреле ситуация несколько улучшилась. Продажи выросли до 10-15% довоенного уровня, люди активнее тушили рассрочку. В западных районах показатели еще лучше, есть примеры удачных запусков новых проектов, в частности в Виннице. Однако этот тренд не был длительным. В мае, когда начался ракетный террор в Киеве, динамика снова снизилась. Многие застройщики констатировали, что май был значительно хуже марта и апреля», - говорит Даниленко.
Кроме того, он отмечает, что рынок несколько оживляет запуск государственных ипотечных программ, в частности, в Киевской области, где цены доступнее, чем в Киеве.
В целом, упомянутые периоды роста продаж пока нельзя классифицировать как полноценное восстановление. Рост цен, который мы наблюдали в течение 2022 года, также не является органическим фактором – результат высокой довоенной распроданности и существенного роста себестоимости. В целом, как и годом ранее, системный рынок недвижимости в Украине отсутствует”, - добавил основатель M4U.
По словам Даниленко, на рынке первичной недвижимости есть также удачные релокации строительных компаний, когда девелоперы из восточных регионов Украины, в частности, из Запорожья, запускают объекты в Виннице, Ужгороде, Карпатах. Это не только традиционная жилая недвижимость, но и курортные апартаменты – это направление имеет значительный потенциал для развития в Карпатах и Закарпатье.
Второй вектор – строительство за границей (Польша, Венгрия, ОАЭ), однако выход застройщиков на международные рынки существенно усложняют ограничения НБУ на вывод средств за границу.
Спрос на новые квартиры остается слабым
Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов считает, что для роста стоимости жилья пока нет ни экономических, ни конъюнктурных предпосылок. В первую очередь речь идет об уровне спроса.
Он отмечает, что по уточнению прогноза, уровень инфляции в Украине по итогам года может составить от 15,3% до 15,6%. А за первые 5 месяцев инфляция не превысила 4%. В то же время, МВФ прогнозирует, что ВВП страны в 2023 году максимально вырастет до 3%.
Понимаем, что инфляция для первичного рынка прежде всего отражается в стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ: но сейчас цены производителей выставлены, так сказать, с запасом в 10-15% (на случай вероятного скачка инфляции, что превысит прогнозы НБУ не менее на 5-10%). Совершенно верно, что производители подготовились к возможным негативным сценариям. Однако в случае более-менее стабильной экономики и постепенном ее росте цены на стройматериалы будут оставаться на постоянном уровне”, - говорит Семенцов.
Вместе с этим он отмечает, что в зависимости от локации, состояния готовности, класса и качества объекта уровень спроса в среднем по меньшей мере в 3 раза меньше предложения. Только на отдельных объектах, возведение которых близится к завершению (со степенью готовности от 80% и выше и с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в течение 6-8 месяцев), спрос на 40-50% меньше предложения.
“Фактор спроса не влияет на ценовую конъюнктуру рынка. Понимаем, что законы бизнеса да еще и в условиях войны работают: рост цен при минимальном спросе не только не побуждает покупателей "торопиться" с покупкой жилья, а наоборот - вызвать только раздражение и попытки найти другой объект по адекватным ценам", - говорит Семенцов.
По его прогнозу во втором полугодии при самом оптимистичном сценарии спрос будет расти точечно и лишь на почти готовые объекты в отдельных локациях, наиболее защищенных от вражеских ракетных атак. Следовательно, наибольшее внимание потенциальных покупателей (свыше 75% спроса) будет приковано к 1,2-комнатным жильям площадью от 40 м2 до 70 м2 в объектах на финальных стадиях строительства, расположенных в относительно безопасных городах, таких, как Киев, Львов, Ивано -Франковск, Ужгород. Частично это касается Одессы и Днепра.
Семенцов отмечает, что во втором полугодии уровень спроса будет во многом зависеть от нескольких важных факторов:
- хода войны (причиненного вреда врагом) и ожидаемого освобождения украинских территорий.
- объема и системности международной финансовой помощи, которая, главным образом, направлена на покрытие огромных расходов госбюджета,
- общего состояния в экономике страны: увеличение активности как крупных предприятий, так и малого и среднего бизнеса с соответствующим ростом внутренних источников наполнения бюджета,
- уменьшение безработицы, постепенный рост доходов граждан,
- лояльных условий приобретения жилья на первичном рынке: программы по рассрочке, совместные ипотечные программы банков и системных девелоперов, уровня скидок на условиях 100-процентной оплаты стоимости жилья и т.д.