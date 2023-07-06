Ипотека под 7%. Когда программа "єОселя" станет доступной для всех украинцев без жилья

С 1 августа все граждане Украины, не имеющие жилья, смогут воспользоваться программой доступной ипотеки "єОселя". Ограничения по профессиям, для представителей которых сначала запускали программу, отменят.

Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Кто может воспользоваться программой "єОселя"

Для получения ипотечного кредита установят следующие критерии:

быть гражданином Украины в возрасте от 18 до 70 лет;

быть платежеспособным;

владеть недвижимостью менее 52,5 кв м (дополнительно – 21 кв. м на каждого следующего члена семьи);

не находиться под санкциями;

не участвовать в других схожих государственных программах.

"єОселя" заработал 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. На первом этапе она распространялась на военных, правоохранителей, медиков и педагогов. По состоянию на начало июля в рамках программы украинцам выдали 1,7 тыс кредитов на сумму 2,3 млрд грн .

Условия программы "єОселя"

Первый взнос должен составлять от 20% от суммы кредита. Ипотеку можно взять на срок выплаты до 20 лет. Льготная процентная ставка составляет 7% . Купить можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

В программе принимают участие такие банки : Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank.

Услуга "єОселя" доступна в "Дії". Минцифры рассказывало, как оформлять заявки через приложение. Уточняем, что для всех граждан программа станет доступной именно с 1 августа 2023 года, поэтому по состоянию на начало июля услуга в "Дії" доступна только для военных, правоохранителей, медиков и педагогов.

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