Кабмин расширяет программу "єОселя": кому будет доступна ипотека под 7% годовых

В Украине собираются расширить программу доступной ипотеки "єОселя". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, теперь участие в программе смогут принять не только военные, правоохранители, учителя, медики и ученые, но и другие украинцы, не имеющие собственного жилья. Однако для последних льготная годовая ставка будет составлять 3%, а 7% в гривне. Первый взнос составит от 20%, а срок кредитования будет до 20 лет.

Глава правительства рассказал, что льготные ипотечные кредиты уже выдали более чем на 1,2 млрд гривен. Ожидается, что изменения в условия программы позволят существенно активизировать предоставление ипотеки и нуждающиеся в жилье украинские семьи смогут получить его "уже сейчас".

Напомним, программа доступного кредитования "єОселя" заработала в октябре 2022 года. Тогда предполагалось, что реализация второго этапа программы, в рамках которого на получение кредитов под 7% годовых могут рассчитывать все граждане, будет стартовать с начала этого года. Для получения ипотечного кредита есть следующие критерии:

быть гражданином Украины в возрасте от 18 до 70 лет;

быть платежеспособным;

владеть недвижимостью менее 52,5 кв. м (дополнительно – 21 кв. м на каждого следующего члена семьи);

не находиться под санкциями;

не участвовать в других похожих государственных программах.

В декабре "єОселя" стала доступна в приложении "Дія". Там можно подать заявление, а данные из 11 реестров "подтягиваются" автоматически.