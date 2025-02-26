До войны мы были недостаточно эффективны. Сейчас оптимизируем каждую деталь, — СЕО группы "Ковальська" Сергей Пилипенко

Три года Великой войны. Как изменился украинский бизнес? Война в Украине началась не в 2022, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто потерял бизнес, кто выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Об этом мы спросили представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью.

В этот раз — разговор с Сергеем Пилипенко, генеральным директором промышленно-строительной группы "Ковальська" — вертикально интегрированного производителя стройматериалов и девелопера.

Какие важные управленческие решения были приняты в компанией накануне вторжения или во время первых месяцев войны. Что бы вы сделали иначе, учитывая полученный опыт?

- Перед войной мы делали ставку на быстрое развитие, инвестируя значительные средства в M&A и расширение бизнеса, недостаточно учитывая риски. Коллапс строительного рынка привел к тяжелому периоду переосмысления и постепенному выходу на баланс между потребностями и возможностями.

Если бы отдавал себе отчет в неизбежности широкомасштабного вторжения, совершенно иначе расставил бы приоритеты: больше внимания уделил бы управлению рисками и четким планам действий на случай кризиса, рассмотрел бы более консервативные стратегии.

Чем отличается компания накануне вторжения от компании в первые месяцы Великой войны и от компании сейчас, в начале 2025-го? Что вы потеряли с февраля 2022-го в деньгах или активах и что приобрели?

- Хотя мы потеряли активы более чем на $50 млн на оккупированных территориях, мы уже строим новые производственные мощности с использованием инновационных и зеленых технологий. Летом этого года планируем запуск завода по производству газобетонных блоков и панелей, U-блоков и армированных изделий во Львовской области.

Завод по производству газобетона – первая часть нашего будущего индустриального хаба, в состав которого также войдут заводы по производству сухих строительных смесей под торговой маркой Siltek и по производству бетона. Общая сумма инвестиций Группы "Ковальська" в создание индустриального хаба во Львовской области составит 100 млн евро, из которых более 50 млн евро уже проинвестировано в строительство производственных мощностей и инфраструктуры.

Изменения на рынке вынудили нас быстро адаптироваться. Мы переориентировались, и теперь значительная часть наших продуктов и решений направлена на промышленность, логистику, инфраструктуру и оборонный комплекс.

В любом вызове я ищу возможности. Вместо того чтобы просто восстанавливать утраченное, мы создаем более устойчивую, технологически развитую и более адаптивную компанию, отвечающую новым реалиям.

До войны мы были недостаточно эффективными, сервисными. Сейчас мы оптимизируем каждую деталь, улучшаем качество наших продуктов, расширяем ассортимент, ежедневно работаем над улучшением клиентского опыта.

Какие самые большие уроки ваша компания извлекла за последние три года?

– Мы научились ничего не ожидать, ни от кого не зависеть и быть готовыми к любым сценариям. Главный фактор устойчивости в условиях войны – это способность быстро адаптироваться к изменениям на всех уровнях: люди, технологии, процессы.

Люди – наш самый ценный актив. Привлекать лучших специалистов и удерживать команду – мой приоритет, вне зависимости от обстоятельств. А еще всегда быть рядом с командой, физически присутствующим, вовлеченным в процессы и непосредственно управлять бизнесом.

Как изменился клиент группы "Ковальська" с начала полномасштабной войны?

– Количество клиентов уменьшилось, но их запросы и требования возросли. Они стали более осторожными в расходах, выбирая эффективные комплексные решения, а не просто качественный продукт.

Также клиенты стали более требовательными к сервису, поэтому сегодня скорость, надежность поставок и персонализированный подход весят больше, чем когда-либо.

Что дальше? Какими вы видите перспективы рынка, на котором работаете?

– После потери целых стратегических отраслей экономики из-за полномасштабного вторжения строительство и недвижимость стали одними из ключевых драйверов послевоенного восстановления.

Это дает нам уверенность в будущем, но еще дожить до него, в буквальном смысле. Устойчивость и настойчивость – наше все.