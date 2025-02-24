Потери врага по состоянию на 24 февраля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1097-е сутки полномасштабной войны составляют 868 230 человек.

Потери России в войне на 24 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 февраля потеряла:

личного состава – около 868 230 (+1050) человек,

танков ‒ 10 177 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21 157 (+6) ед,

артиллерийских систем – 23 626 (+44) ед,

РСЗО – 1299 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 1081 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 645 (+217),

крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 38 444 (+110) ед,

специальная техника ‒ 3757 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 24 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

113 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

71 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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