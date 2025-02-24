- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 24 февраля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1097-е сутки полномасштабной войны составляют 868 230 человек.
Потери России в войне на 24 февраля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 февраля потеряла:
- личного состава – около 868 230 (+1050) человек,
- танков ‒ 10 177 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 157 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 23 626 (+44) ед,
- РСЗО – 1299 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 1081 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 645 (+217),
- крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38 444 (+110) ед,
- специальная техника ‒ 3757 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 24 февраля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 113 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.
- 71 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .