- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 24 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1097-ту добу повномасштабної війни становлять 868 230 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 лютого 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 868 230 (+1050) осіб,
- танків ‒ 10 177 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 157 (+6) од,
- артилерійських систем – 23 626 (+44) од,
- РСЗВ – 1299 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1081 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 645 (+217),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 444 (+110) од,
- спеціальна техніка ‒ 3757 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 лютого – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 113-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
- 71 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.