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Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1097-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 96 боєзіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 52 авіаударів, скинувши 106 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 145 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3250 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Вовчанськ, Слов’янськ, Рай-Олександрівка, Комар, Олексіївка, Звірове, Лисівка, Мирноград, Миролюбівка, Зелене Поле, Гуляйполе, Кам’янське, Новояковлівка.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п’ять пунктів управління та один пункт управління БпЛА противника.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Новоплатонівки, Шийківки, Зеленої Долини, Чернещини.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

Сили оборони відбили дві наступальні дії загарбників в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Торецька та Кримського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Степове.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 22 авіаударів, скинувши при цьому 45 КАБ, здійснив 374 обстріли, з яких сім - із РСЗВ. Українські захисники відбили 19 штурмових дій загарбників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2025 року


Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько