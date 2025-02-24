Карта боевых действий в Украине на 24 февраля 2025 года

Продолжается 1097-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 февраля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 96 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 52 авиаудара, сбросив 106 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 145 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3250 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глухов, Волчанск, Славянск, Рай-Александровка, Комар, Алексеевка, Зверево, Лысовка, Мирноград, Миролюбовка, Зеленое Поле, Гуляйполе, Каменское, Новояковловка.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять пунктов управления и один пункт управления БПЛА противника.

В Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Западного.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызового и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Торское, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполевка, Кузьмино и в направлении Нового, Новоплатоновки, Шейковки, Зеленой Долины, Чернещины.

Силы обороны отразили два наступательных действия захватчиков в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано два боеприкосновения вблизи Часового Яра и в направлении Александро-Шультиного.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецкого и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улакли, Новосергеевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 11 атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении оккупационные войска штурмовали позиции сил обороны в районе населенного пункта Степное.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 22 авиаудара, сбросив при этом 45 КАБ, совершил 374 обстрела, из которых семь — из РСЗО. Украинские защитники отразили 19 штурмовых действий захватчиков.



Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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