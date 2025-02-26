До війни ми були недостатньо ефективними. Зараз оптимізуємо кожну деталь, – СЕО ПБГ "Ковальська" Сергій Пилипенко

Три роки великої війни. Як змінився український бізнес? Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їхніх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю.

Цього разу - розмова із Сергієм Пилипенком, генеральним директором промислово-будівельної групи "Ковальська" – вертикально інтегрованого виробника будматеріалів і девелопера.

Пане Сергію, які важливі управлінські рішення були ухвалені у вашій компанії напередодні вторгнення чи під час перших місяців великої війни. Що ви зробили б інакше з огляду на отриманий досвід і чому саме?

- Перед війною ми робили ставку на швидкий розвиток, інвестуючи значні кошти в M&A та розширення бізнесу, при цьому недостатньо враховували ризики. Колапс будівельного ринку призвів до важкого періоду переосмислення й поступового виходу на баланс між потребами та можливостями.

Якби усвідомлював неминучість широкомасштабного вторгнення, абсолютно інакше розставив би пріоритети: більше уваги приділив би управлінню ризиками й чітким планам дій на випадок кризи, розглянув би більш консервативні стратегії.

Чим відрізняється "Ковальська" напередодні вторгнення від компанії в перші місяці великої війни та від компанії зараз, на початку 2025-го? Що ви втратили з лютого 2022-го в грошах чи активах і що набули?

- Хоча ми втратили активи на понад $50 млн на окупованих територіях, ми вже будуємо нові виробничі потужності з використанням інноваційних та зелених технологій у будівництві. Влітку цього року плануємо запуск заводу з виробництва газобетонних блоків й панелей, U-блоків та армованих виробів у Львівській області.

Завод з виробництва газобетону — перша частина нашого майбутнього індустріального хабу, до складу якого також увійдуть заводи з виробництва сухих будівельних сумішей під торговою маркою Siltek та з виробництва бетону. Загальна сума інвестицій Групи "Ковальська" у створення індустріального хабу у Львівській області складе 100 млн євро, з яких понад 50 млн євро вже проінвестовано в будівництво виробничих потужностей та інфраструктури.

Зміни на ринку змусили нас швидко адаптуватися. Ми переорієнтувались, і тепер значна частка наших продуктів та рішень спрямована на промисловість, логістику, інфраструктуру та оборонний комплекс.

У кожному виклику я шукаю можливості. Замість того щоб просто відновлювати втрачене, ми створюємо стійкішу, технологічно розвинену та більш адаптивну компанію, яка відповідає новим реаліям.

До війни ми були недостатньо ефективними, сервісними. Натомість зараз ми оптимізуємо кожну деталь, покращуємо якість наших продуктів, розширюємо асортимент, щодня працюємо над покращенням клієнтського досвіду.

Які найбільші уроки "Ковальська" отримала за останні три роки?

- Ми навчилися нічого не очікувати, ні від кого не залежати та бути готовими до будь-яких сценаріїв. Головний фактор стійкості в умовах війни — це здатність швидко адаптуватись до змін на всіх рівнях: люди, технології, процеси.

Люди – наш найцінніший актив. Залучати найкращих фахівців та утримувати команду – мій пріоритет, незалежно від обставин. А ще – завжди бути поруч із командою, фізично присутнім, залученим у процеси й безпосередньо керувати бізнесом.

Як змінився клієнт компанії від початку повномасштабної війни?

- Кількість клієнтів зменшилася, але їхні запити й вимоги зросли. Вони стали обережнішими у витратах, обираючи ефективні комплексні рішення, а не просто якісний продукт.

Також клієнти стали вимогливішими до сервісу, тому сьогодні швидкість, надійність постачання та персоналізований підхід важать більше, ніж будь-коли.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку нерухомості?

- Після втрати цілих стратегічних галузей економіки через повномасштабне вторгнення будівництво та нерухомість стали одними з ключових драйверів післявоєнного відновлення.

Це дає нам впевненість у майбутньому, але до нього ще треба дожити, в буквальному сенсі. Стійкість і наполегливість — наше все.