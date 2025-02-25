Поганих кредитів у велику війну в два - три рази менше порівняно з іншими кризовими роками, - Наталія Гуріна, Райффайзен Банк

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю. Цього разу – інтерв’ю з Наталією Гуріною, заступницею голови правління Райффайзен Банку.

Пані Наталія, пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених в банку напередодні російського вторгнення чи під час перших місяців великої війни. Що ви зробили б інакше? Чому саме?

– Усі наші підготовчі кроки і перші кроки на початку повномасштабної війни були завжди повʼязані з людьми. Бо без професійних і вмотивованих людей, які розділяють цінності організації не на папері, а в щоденних діях, не спрацює жоден процес.

Першим назву перегляд плану реагування на надзвичайні ситуації, який ми почали робити ще з весни 2021 року. Йшлося про закупівлю палива для генераторів, засобів супутникового зв’язку, підготовку резервних команд для підтримки критичних процесів, інструкцій для працівників і протоколів евакуації персоналу та багато іншого. Можу сказати, що це нам дуже допомогло. Звісно, таких масштабів невизначеності воєнного часу, з якими ми, як і вся країна, мали справу, передбачити було неможливо. Але адаптувати вже прописані плани було значно краще, ніж зовсім не знати як діяти.

У перші години після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року найпершим рішенням правління банку було убезпечити працівників банку та надати їм гарантії збереження робочих місць. І це рішення, як показав час, було ключовим і допомогло гідно пройти перші місяці війни, і допомагає нам досі. Довіра та віддача колег неймовірні. Вони працювали з укриття у харківському метро; залишалися єдиними до окупації Херсону, хто знаходив шляхи підтримки міста готівкою; підтримували клієнтів на фоні вибухів у Чорнобаївці – прикладів для гордості у Райфу безліч. Окремо додам, що 243 райфівці боронять країну. За ними зберігаємо робочі місця та сплатили 300 млн гривень середньомісячних зарплат, діє медичне страхування, фінансуємо потреби їхніх сімей у лікуванні, навчанні дітей тощо.

Відділення Райффайзен Банку у Златополі на Харківщині зруйновано ракетним ударом росіян 10 грудня 2024 року. Фото: пресслужба банку

Найбільшим ІТ‑ризиком для банку під час війни могло стати пошкодження локальних дата-центрів. Тому з першого дня великої війни Райф почав неймовірний за масштабом проєкт із перенесення критичних даних і процесів до цифрового хмарного сховища. Перехід "у хмару" став найскладнішим технічним завданням в історії банку, з яким ми впоралися за рекордні три місяці замість року. І більше – процес міграції клієнти навіть не помітили.

Чим відрізняється Райф напередодні вторгнення від банку перших місяців великої війни, а також від банку зараз, на початку 2025-го? Що ви втратили з лютого 2022-го – в грошах чи активах, і що набули за цей час? Де вдалося заробити чи запустити нові проекти? В яких регіонах? В які сегменти ринку ви зайшли чи вийшли від початку війни?

– Банк став адаптивнішим. Коли ти живеш і працюєш в часи невизначеності та загрози життю, немає часу на "розкачування", довгі дискусії та нешвидке прийняття рішень. Ми делегували прийняття рішень як працювати і чи працювати взагалі відділенням на місцях. Із центрального офісу важко було оцінити ситуацію, яка в різних куточках країни змінювалася, часом не один раз на день. І цей підхід спрацював.

Ми адаптували наші ризик підходи. І можу сказати: на відміну від усіх інших криз в Україні, з початком війни Райффайзен Банк ні на день не зупиняв кредитування економіки. З огляду на потреби країни визначили критичні галузі – агросектор, логістику, роздрібну торгівлю, фармацевтику і постачання палива – і активно кредитували і продовжуємо кредитувати їх. Із багатьма нашими клієнтами ми пройшли разом уже не одну кризу в країні. Як завжди, продовжували бути з ними на зв’язку. І ми маємо спільний із нашими клієнтами результат – обсяг непрацюючих активів у кредитному портфелі банку у велику війну в два – три рази нижчий, порівняно з іншими кризовими роками. Наша стратегія "надійного фінансового плеча" виправдовує себе.

Ми стали технологічнішими. Цьому сприяла війна, з одного боку. З іншого – Райф не зупинив процес трансформації після лютого 2022 року. Ми набрали обертів, і 2024 рік став роком найбільших технологічних міграцій у Райффайзен Банку. Їхніми результатами вже користуються наші користувачі додатку MyRaif (а це вже 1 мільйон клієнтів), банкінгу для бізнесу Raiffeisen Business Online.

Які найбільші уроки ви отримали за останні три роки?

– Скажу коротко. По-перше, потрібно заздалегідь готуватися до прогнозованих ризиків і бути готовими швидко адаптуватися і реагувати на будь-які виклики. По-друге, навіть в еру технологій найголовніше – люди. По-третє, кожна криза – це ще й можливості, тому рухаємося вперед і ніколи не опускаємо руки.

Як змінився клієнт Райффайзен Банку від початку повномасштабної війни?

– Зросла потреба в дистанційних каналах обслуговування. Разом із тим, наші клієнти відзначали доступність "живого" спілкування з менеджерами та операторами Райфу під час війни. Змінилася географія обслуговування, враховуючи переміщення українців і всередині України, і за її межі. З’явилися нові категорії клієнтів – військові, ветерани, сім’ї мобілізованих, яким Райф пропонує нові послуги – картка "Вдячність" із особливими пропозиціями для захисників, грантові програми на власну справу для ветеранів та їхніх родичів, соціальні та освітні програми для них. Бачимо також піднесення жіночого підприємництва, тому маємо фокус і на цей напрямок.

Підземне відділення Райффайзен Банку в Харкові. Фото: пресслужба банку

Для клієнтів різних галузей стала критично важливою безперервність енергозабезпечення. Тому Райф почав видавати, наприклад, беззаставні "зелені" кредити малому бізнесу для будівництва сонячних електростанцій, придбання електрокарів та зарядних станцій до них.

Що далі? Як Ви бачите перспективи ринку, на якому працює Райффайзен Банк?

– Багато змін і викликів попереду для нас і для всієї банківської системи. Наші клієнти потребують максимального рівня диджитальності, інклюзивності, навчання фінансовій грамотності та передбачення потреб клієнта. Тобто – рішень на основі попереднього аналізу великої кількості інформації. При цьому ми маємо залишатися відповідальним банкінгом із ризик-орієнтованими підходами.

У нас у всіх ще багато роботи попереду з відновлення країни. Із новими викликами та можливостями. Потрібно буде шукати внутрішні та зовнішні ресурси для відбудови. Це і про фінанси, і про людський капітал, і про збереження сил та віри у себе. Райффайзен Банк, як завжди, буде разом із клієнтами та разом з Україною.