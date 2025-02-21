Українці тепер роблять значно менше спонтанних покупок, — Дмитро Деревицький, "Алло"

Війна в Україні почалася не у 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію інтерв'ю з керівниками найбільших компаній.

Цього разу — бліцінтерв'ю із Дмитром Деревицьким, засновником та основним акціонером “Алло”, одного із найбільших українських ритейлерів та маркетплейсів електроніки.

Пане Дмитро, пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених компанією напередодні вторгнення чи під час перших місяців великої війни. Що ви зробили б інакше з огляду на отриманий досвід, і чому саме?

— Напередодні повномасштабного російського вторгнення ми проінструктували співробітників, як поводитися в разі війни, а в перші дні — "законсервували" магазини та почали релокацію складів з Київської області. Але ми не врахували, що частина території України доволі швидко опиниться в окупації, і варто було не просто тимчасово зачинити магазини, а в принципі перемістити їх на більш безпечну територію. Релокація складів виявилася доволі непростим процесом, адже на заході країни складно швидко знайти приміщення, яке б задовольняло потреби бізнесу. Краще було б, якби ми розпочали цей пошук заздалегідь.

В перший місяць ми виплатили 25 млн грн матеріальної допомоги для 3,5 тис. співробітників, адже частині з них довелось призупинити роботу. Це рішення було своєчасним — вже до кінця 2022 року майже всі співробітники повернулися на робочі місця, більшість працює і зараз.

Чим відрізняється компанія напередодні вторгнення від компанії в перші місяці великої війни і від компанії зараз, на початку 2025-го? Що ви втратили з лютого 2022-го в грошах чи активах, і що набули за цей час? В які сегменти ринку ви зайшли чи вийшли за цей час, і які нові проєкти вдалось запустити?

Наслідки російської атаки на магазин "Алло" в Ізюмі Харківської області. Це та інші фото надані компанією

— За ці три роки ми втратили 56 магазинів: 18 знищено, 36 залишилися на окупованій території. Ще десятки повернулися до нас розграбованими, як-от в Херсоні чи Гостомелі. Загальні втрати "Алло" склали сотні мільйонів гривень. Ми мали понад 10 випадків влучання ракет, і дивом ніхто з команди не постраждав — наприклад, в ТРЦ в Кременчуці. 120 наших співробітників мобілізовано, і, на жаль, маємо трьох загиблих. Людські втрати найприкріші.

До 24 лютого 2022 року компанія "Алло" була централізованою, а після – стала більш децентралізованою і гнучкою. Ще більша частина офісних співробітників почала працювати віддалено, причому не лише з інших областей України, а й з різних куточків світу.

Також за три роки ми передали понад 64 млн грн на різну допомогу: дітям, пораненим, військовим та мобілізованим колегам, лікарням, благодійним фондам, що опікуються постраждалими тощо. Це без урахування розміру додаткових знижок для ЗСУ, що ми також впровадили — з ними сума збільшиться в рази.

Наш бізнес став ще більш онлайновим. "Алло" має до 50% продажів саме в онлайні, і, напевно, це найвищий показник в техноритейлі України. Впродовж 2024 року ми працювали над переосмисленням бізнес-моделі та позиціонуванням на ринку, вирішили сфокусуватися на інноваціях, розвитку маркетплейсу доступних інноваційних товарів. Почали експериментувати з форматами офлайн-роздрібу — відкриваємо точки видачі "Алло Express", готуємо до запуску новий формат магазинів, який пропонуватиме наш ключовий асортимент та водночас фокусуватиметься на видачі онлайн-замовлень.

Точка видачі замовлень "Алло Express"

Які найбільші уроки ваша компанія отримала за останні три роки?

— Головний висновок: сильна команда може подолати будь-яку кризу. Інвестуйте в людей, в їхні знання та компетенції, мотивацію та лояльність. Це виявляється важливішим за матеріальні активи.

Ми переглянули бізнес-модель в бік збільшення операційної ефективності. Вчимося знижувати частку витрат в обороті, адже клієнти не мають платити за наші надмірні витрати та помилки.

Може звучати банально, але важлива цінність ритейлу — спрощувати для клієнта процес вибору та покупки, робити складне простим. В ритейлі надважливим є й окремий продукт, власний застосунок. Ми це вчасно усвідомили та розвиваємо його, адже це проста, пряма і майже безкоштовна комунікація з лояльними клієнтами, надання їм персоніфікованих пропозицій та отримання зворотного зв’язку, можливість аналітики та самовдосконалення.

Як змінився клієнт компанії від початку повномасштабної війни?

Українці стали більш заощадливими — цінують як гроші, так і свій час. Це частково пояснює те, що клієнт пішов в онлайн. Тепер він значно менше робить спонтанних покупок, зважує всі за та проти, чи потрібна покупка в принципі. Звісно, боротися за такого клієнта стало складніше.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працюєте?

— За виключенням деяких категорій, як-от зарядні пристрої, український ринок електроніки стагнує. Це пояснюється економічним станом в країні, міграцією мільйонів людей за кордон, інфляцією тощо. Чи виросте ринок знову і коли — залежить здебільшого від перебігу війни та повернення українців назад. Лише за минулий рік з України виїхали на 500 тисяч людей більше, ніж заїхали, а це все наші клієнти.

Поки що перспективи ринку не оптимістичні. Проте ми сподіваємося, що до кінця 2025 року воєнні дії закінчаться, і українці, що виїхали, повернуться. І хоча ми готуємося до гіршого, але сподіваємося на краще.