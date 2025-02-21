Украинцы теперь совершают гораздо меньше спонтанных покупок, — Дмитрий Деревицкий, "Алло"

Война в Украине началась не в 2022-м, а в далеком 2014 году. Но само полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Об этом мы спросили представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию интервью с руководителями крупнейших компаний.

В этот раз — блиц интервью с Дмитрием Деревицким, основателем и основным акционером сети "Алло", одного из крупнейших украинских ритейлеров и маркетплейсов электроники.

Дмитрий, вспомните несколько важных управленческих решений, принятых компанией накануне вторжения или во время первых месяцев полномасштабной войны. Что бы вы сделали иначе, учитывая полученный опыт, и почему?

— Накануне полномасштабного российского вторжения мы проинструктировали сотрудников, как вести себя в случае войны, а в первые дни — "законсервировали" магазины и начали релокацию складов из Киевской области. Но мы не учли, что часть территории Украины довольно быстро окажется в оккупации, потому стоило не просто временно закрыть магазины, а в принципе переместить их на более безопасную территорию. Релокация складов оказалась довольно непростым процессом, ведь на западе страны сложно быстро найти помещение, удовлетворяющее потребности бизнеса. Лучше бы было, если бы мы начали этот поиск заранее.

В первый месяц мы выплатили 25 млн грн материальной помощи для 3,5 тыс. сотрудников, поскольку части из них пришлось приостановить работу. Это решение было своевременным — уже к концу 2022 почти все сотрудники вернулись на рабочие места, большинство работает и сейчас.

Чем отличается компания накануне вторжения от компании в первые месяцы Великой войны и от компании сейчас, в начале 2025-го? Что вы потеряли с февраля 2022-го в деньгах или активах, и что приобрели за это время? В какие сегменты рынка вы зашли или вышли за это время и какие новые проекты удалось запустить?

Последствия атаки на магазин "Алло" в Изюме Харьковской области. Это и другие фото предоставлены компанией

— За эти три года мы потеряли 56 магазинов: 18 уничтожены, 36 остались на оккупированной территории. Еще десятки вернулись к нам разграбленными, например, в Херсоне или Гостомеле. Общие потери "Алло" составили сотни миллионов гривен. У нас было более 10 случаев попадания ракет, и чудом никто из команды не пострадал — например, в ТРЦ в Кременчуге. 120 наших сотрудников мобилизованы, и, к сожалению, есть трое погибших. Человеческие потери стали наиболее тяжелыми.

До 24 февраля 2022 года компания "Алло" была централизованной, а после – стала более децентрализованной и гибкой. Еще большая часть офисных сотрудников начала работать удаленно, причем не только из других областей Украины, но и из разных уголков мира.

Также за три года мы передали более 64 млн грн на разную помощь: детям, раненым, военным и мобилизованным коллегам, больницам, благотворительным фондам, которые занимаются пострадавшими. Это без учета размера дополнительных скидок для ВСУ, которые мы также внедрили, — с ними сумма увеличится в разы.

Наш бизнес стал еще более онлайновым. "Алло" реализует до 50% продаж именно онлайн, и, наверное, это самый высокий показатель в техноритейле Украины. В 2024 году мы работали над переосмыслением бизнес-модели и позиционированием на рынке, решили сфокусироваться на инновациях, развитии маркетплейса доступных инновационных товаров. Начали экспериментировать с форматами офлайн-розницы — открываем точки выдачи "Алло Express", готовим к запуску новый формат магазинов, который будет предлагать наш ключевой ассортимент и в то же время будет фокусироваться на выдаче онлайн-заказов.

Точка выдачи заказов "Алло Express"

Какие самые большие уроки ваша компания извлекла за последние три года?

— Главный вывод: сильная команда может побороть любой кризис. Инвестируйте в людей, их знания и компетенции, мотивацию и лояльность. Это оказывается важнее материальных активов.

Мы пересмотрели бизнес-модель в сторону увеличения операционной эффективности. Учимся снижать долю издержек в обороте, ведь клиенты не обязаны платить за наши лишние издержки и ошибки.

Может звучать банально, но важная ценность ритейла – упрощать для клиента процесс выбора и покупки, делать сложное простым. В ритейле очень важен и отдельный продукт, собственное приложение. Мы вовремя осознали и развиваем его, ведь это простая, прямая и почти бесплатная коммуникация с лояльными клиентами, предоставление им персонифицированных предложений и получение обратной связи, возможность аналитики и самосовершенствования.

Как изменился клиент компании с начала полномасштабной войны?

Украинцы стали более экономными — ценят как деньги, так и свое время. Это частично объясняет то, что клиент переходит в онлайн. Теперь он значительно меньше делает спонтанных покупок, взвешивает все за и против, нужна ли покупка в принципе. Конечно, бороться за такого клиента стало труднее.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работаете?

— За исключением некоторых категорий, таких как зарядные устройства, украинский рынок электроники стагнирует. Это объясняется экономическим положением в стране, миграцией миллионов людей за границу, инфляцией и т.д. Вырастет ли рынок снова и когда — зависит в основном от хода войны и возвращения украинцев обратно. Только за прошлый год из Украины выехали на 500 тысяч человек больше, чем въехали, а это все наши клиенты.

Магазин "Алло MAX"

Пока что перспективы рынка не оптимистичны. Однако мы надеемся, что к концу 2025 года военные действия закончатся, и уехавшие украинцы вернутся. И хотя мы готовимся к худшему, но надеемся на лучшее.