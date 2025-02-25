Плохих кредитов в большую войну в два - три раза меньше по сравнению с другими кризисными годами, - Наталия Гурина, Райффайзен Банк

Война в Украине началась не в 2022-м, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Об этом мы спросили представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. На этот раз – интервью с Наталией Гуриной, замглавы правления Райффайзен Банка.

Наталья, вспомните несколько важных управленческих решений, принятых в банке накануне российского вторжения или во время первых месяцев большой войны. Что бы вы сделали иначе? Почему?

– Все наши подготовительные шаги и первые шаги в начале полномасштабной войны были всегда связаны с людьми. Ибо без профессиональных и мотивированных людей, разделяющих ценности организации не на бумаге, а в ежедневных действиях, не сработает ни один процесс.

Первым назову пересмотр плана реагирования на чрезвычайные ситуации, который мы начали делать еще весной 2021 года. Речь шла о закупке топлива для генераторов, средств спутниковой связи, подготовке резервных команд для поддержки критических процессов, инструкций для работников и протоколов эвакуации персонала, и многое другое. Могу сказать, что нам это очень помогло. Конечно, такие масштабы неопределенности военного времени, с которыми мы, как и вся страна, имели дело, предвидеть было невозможно. Но адаптировать уже прописанные планы было гораздо лучше, чем совсем не знать, как действовать.

В первые часы после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года первым решением правления банка было обезопасить работников банка и предоставить им гарантии сохранения рабочих мест. И это решение, как показало время, было ключевым и помогло достойно пройти первые месяцы войны, и помогает нам до сих пор. Доверие и отдача коллег невероятны. Они работали из укрытия в харьковском метро; оставались единственными до оккупации Херсона, кто находил пути поддержки города наличными; поддерживали клиентов на фоне взрывов в Чернобаевке – примеров для гордости у Райфа множество. Отдельно добавлю, что 243 райфовца защищают страну. За ними сохраняем рабочие места и оплатили 300 млн гривен среднемесячных зарплат, действует медицинское страхование, финансируем потребности их семей в лечении, обучении детей и т.д.

Отделение Райффайзен Банка в Златополе Харьковской области разрушено ракетным ударом россиян 10 декабря 2024 года. Фото: пресс-служба банка

Наибольшим IТ–риском для банка во время войны могло стать повреждение локальных дата-центров. Поэтому с первого дня большой войны Райф начал невероятный по масштабу проект по переносу критических данных и процессов в цифровое облачное хранилище. Переход "в облако" стал самой сложной технической задачей в истории банка, с которой мы справились за рекордные три месяца вместо года. И больше – процесс миграции клиенты даже не заметили.

Чем отличается Райф накануне вторжения от банка первых месяцев большой войны, а также от банка сейчас, в начале 2025-го? Что вы потеряли с февраля 2022-го – в деньгах или активах, и что приобрели за это время? Где удалось заработать или запустить новые проекты? В каких регионах? В какие сегменты рынка вы зашли или вышли с начала войны?

– Банк стал более адаптивным. Когда ты живешь и работаешь во времена неопределенности и угрозы жизни, нет времени на "раскачку", долгие дискуссии и небыстрое принятие решений. Мы делегировали принятие решений как работать и вообще работать ли отделениям на местах. Из центрального офиса трудно было оценить ситуацию, которая в разных уголках страны менялась, порой не раз в день. И этот подход сработал.

Мы адаптировали наши риск подходы. И могу сказать: в отличие от всех других кризисов в Украине с началом войны Райффайзен Банк ни на день не останавливал кредитование экономики. Учитывая потребности страны, определили критические отрасли – агросектор, логистику, розничную торговлю, фармацевтику и поставки топлива – и активно кредитовали и продолжаем кредитовать их. Со многими нашими клиентами мы вместе прошли уже не один кризис в стране. Как обычно, продолжали быть с ними на связи. И мы имеем общий с нашими клиентами результат – объем неработающих активов в кредитном портфеле банка во время большой войны в два – три раза ниже по сравнению с другими кризисными годами. Наша стратегия "надежного финансового плеча" оправдывает себя.

Мы стали более технологичными. Этому способствовала война с одной стороны. С другой – Райф не остановил процесс трансформации после февраля 2022 года. Мы набрали обороты, и 2024 стал годом крупнейших технологических миграций в Райффайзен Банке. Их результатами уже пользуются наши пользователи приложения MyRaif (а это уже 1 миллион клиентов), банкинга для бизнеса Raiffeisen Business Online.

Какие самые большие уроки вы получили за последние три года?

– Скажу коротко. Во-первых, нужно заранее готовиться к прогнозируемым рискам и быть готовыми быстро адаптироваться и реагировать на любые вызовы. Во-вторых, даже в эру технологий самое главное – люди. В-третьих, каждый кризис – это еще и возможности, поэтому двигаемся вперед и никогда не опускаем руки.

Как изменился клиент Райффайзен Банка с начала полномасштабной войны?

– Возросла потребность в дистанционных каналах обслуживания. Вместе с тем наши клиенты отмечали доступность "живого" общения с менеджерами и операторами Райфа во время войны. Изменилась география обслуживания, учитывая перемещение украинцев и внутри Украины, и за ее пределы. Появились новые категории клиентов – военные, ветераны, семьи мобилизованных, которым Райф предлагает новые услуги – карта "Благодарность" с особыми предложениями для защитников, грантовые программы на собственное дело для ветеранов и их родственников, социальные и образовательные программы для них. Видим также подъем женского предпринимательства, поэтому имеем фокус и на это направление.

Подземное отделение Райффайзен Банка в Харькове. Фото: пресс-служба банка

Для клиентов разных отраслей стала критически важной непрерывность энергообеспечения. Поэтому Райф начал выдавать, например, беззалоговые "зеленые" кредиты малому бизнесу на строительство солнечных электростанций, приобретение электрокаров и зарядных станций к ним.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работает Райффайзен Банк?

– Много изменений и вызовов впереди для нас и всей банковской системы. Наши клиенты нуждаются в максимальном уровне диджитальности, инклюзивности, обучении финансовой грамотности и предвидении потребностей клиента. То есть – решений на основе предварительного анализа большого количества информации. При этом мы должны оставаться ответственным банкингом с риск-ориентированными подходами.

У нас у всех еще много работы впереди по восстановлению страны. С новыми вызовами и возможностями. Надо будет искать внутренние и внешние ресурсы для восстановления. Это и о финансах, и о человеческом капитале, и о сохранении сил и веры в себя. Райффайзен Банк, как обычно, будет вместе с клиентами и вместе с Украиной.