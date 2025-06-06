"Ковальська" перенесла открытие завода по производству газобетона: что известно

«Ковальська Газобетон» обещает стать одной из крупнейших компаний-производителей автоклавного газобетона в Украине — с высокими уровнями автоматизации, производительности и экологичности.

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Промышленно-строительная группа "Ковальська" завершает подготовку к запуску первой очереди современного завода по производству автоклавного газобетона в селе Розвадов Львовской области.

Однако в июне завод еще не запустит производственную линейку, как планировалось ранее, сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу группы компаний.

"В настоящее время продолжается завершающая фаза выполнения работ по подключению к инженерным сетям, монтажу оборудования, а также пусконаладочные работы, строительство внутренней инфраструктуры и благоустройство территории", — пояснили в компании.

Выпуск первой продукции завод начнет в августе, добавили в пресс-службе.

Ранее Delo.ua со ссылкой на директора компании "Кузнечная недвижимость" Игоря Суботенко писало о том, что производственная линия газобетонного завода должна быть запущена уже в июне. В связи с чем отложили запуск, не сообщается.

Напомним, предприятие планирует заменить на Львовщине потерянный актив группы на юге страны. Строительство первой очереди нового завода стартовало в 2023 году.

"Начальная годовая производственная мощность будет составлять 600 тыс. м³ в год. После запуска второй очереди объем производства достигнет 1,2 млн м³ в год, а "Ковальська Газобетон" станет одной из крупнейших компаний-производителей автоклавного газобетона в Украине — с самыми высокими уровнями автоматизации, производительности и экологичности. Продукция ориентирована как на внутренний рынок,та и на экспорт", - заявляют в компании.

Завод по производству газобетона — первая часть будущего индустриального хаба "Ковальськой", в состав которого также войдут заводы по производству сухих строительных смесей под торговой маркой Siltek и по производству бетона, заявлял ранее в интервью Delo.ua гендиректор группы Сергей Пилипенко.

Общая сумма инвестиций в создание индустриального хаба во Львовской области составит 100 млн евро.

Всего в Розвадове – в 40 км от Львова – строительная группа планирует сосредоточить, кроме завода по производству газобетона и завода по производству сухих смесей, еще печи обжига извести, карьеры известняка, карьеры песка.

Ранее Delo.ua писало о том, что заводы "Аэрок" запускают производство стройматериалов под новым брендом.

Также сообщалось, что инвестиционный холдинг EFI Group анонсировал строительство стеклозавода в Киевской области. Производственный участок расположен в 15 км от столицы.