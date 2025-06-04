Заводы "Аэрок" запускают производство стройматериалов под новым брендом

Бывшие заводы "Аэрок" с июня 2025 года возобновляют работу на рынке стройматериалов под новым брендом Poriston. Ассортимент продукции будет включать в себя пять типов: стеновые блоки, U-блоки, перегородочные блоки, армированные изделия и теплоизоляцию.

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Об этом Delo.ua сообщила пресс-служба BGV Group Management.

Как отмечается, активная настройка системной работы предприятий, которая стартовала в апреле 2024 года, сейчас завершается.

Благодаря двум заводам в Киевской области – в г. Березань и Обухов – предприятие способно ежегодно выпускать более 1,15 млн м³ готовой продукции. Кроме того, компания работает над расширением производства и подготовкой к запуску новых мощностей.

"Новое название Poriston (porous+stone — пористый камень) — о балансе, это разумное сочетание легкости, которая работает на скорость и удобство, и прочности, которая гарантирует долговечность и безопасность. Это стратегия, которая позволяет строить уверенно, ее выбирают те, кто ценит качество не на словах, а в результате. айдентику нам помогло разработать маркетинговое агентство HAVAS", — отметил генеральный директор BGV Group Management Александр Наумик.

До начала полномасштабной войны ООО "Аэрок" являлось одним из крупнейших производителей газобетонных конструкций. Новая компания-собственник — ООО "Трайдент Геоинвест Украина", которая входит в инвестиционную группу BGV Group Management Геннадия Буткевича, реализует стратегию полного перезапуска заводов и ставит перед собой амбициозные цели — не только восстановить утраченную долю рынка, но и нарастить ее.

Напомним, в декабре 2024 года ООО "Трайдент Геоинвест Украина" приобрело на открытом аукционе газобетонные заводы "Аэрок". Сумма сделки составила почти 1,9 млрд грн и стала одним из крупнейших приватизационных кейсов 2024 года — эти средства поступили в государственный бюджет и направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России.