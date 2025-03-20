АМКУ предоставил разрешение совладельцу АТБ Буткевичу на приобретение заводов "Аэрок"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании, принадлежащей совладельцу сети АТБ Геннадию Буткевичу, приобрести газобетонные заводы "Аэрок".

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что АМКУ разрешил ООО "Трайдент Геоинвест Украина" получить контроль над ООО "Аэрок" через покупку доли в уставном капитале компании, обеспечивающей более 50% голосов в ее руководящем органе.

Что известно о торгах

19 декабря прошлого года компания "Трайдент Геоинвест Украина", входящая в группу BVG Геннадия Буткевича, стала победителем аукциона Фонда государственного имущества по продаже 100% ООО "Аэрок".

Согласно данным YouControl, ООО "Трайдент Геоинвест Украина" как юрлицо было зарегистрировано в 2018 году.

Конечным бенефициарным владельцем (контролером) юридического лица является Буткевич Геннадий Владиславович, который, в частности, выступает совладельцем сети супермаркетов АТБ и владельцем группы BGV.

В январе Геннадий Буткевич перечислил 1,9 млрд грн Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии в рамках соглашения по приобретению газобетонных заводов "Аэрок".

Все об "Аэрок"

"Аэрок" — один из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине. Его производственные мощности находятся в Киевской и Львовской областях.

По состоянию на конец июня у завода была задолженность по заработной плате, перед бюджетом и просроченная кредиторская задолженность. Общая сумма долгов превышает 110,8 млн грн, и их должен погасить новый владелец.

Также он обязан сохранить основной вид деятельности предприятия и не увольнять работников в течение шести месяцев.

Связь с РФ

Компания "Аэрок" была основана в декабре 2006 года для строительства завода по производству автоклавного газобетона в городе Березань Киевской области, а в 2008 году — в Обухове. Основным акционером и генеральным директором является Андрей Молчанов, возглавляющий девелоперскую группу ЛСР. Его отчим, Юрий Молчанов, работал в администрации Санкт-Петербурга с 2003 по 2012 годы, а впоследствии занял должность старшего вице-президента банка ВТБ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину активы компании "Аэрок" были арестованы и переданы Национальному агентству по управлению активами (АРМА).